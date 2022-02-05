السبت 05 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأمريكى يمدد فرض رسوم جمركية على الألواح الشمسية

بايدن
بايدن

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسوما يمدد بموجبه لأربع سنوات العمل برسوم جمركية على الألواح الشمسية التي كان قد فرضها في البداية سلفه دونالد ترامب لحماية الصناعيين الأميركيين الذين يواجهون منافس

ة شديدة من الصين خصوصا.


وكانت هذه الرسوم الإضافية التي فُرضت في  يناير 2018 بمثابة بداية لسلسلة من الإجراءات الحمائية التي أدت إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومع شركائهما التجاريين الرئيسيين.


وقال بايدن: "أعتقد أن تمديدا لهذا الإجراء الوقائي سيؤدي إلى فوائد اقتصادية واجتماعية أكثر" مما سينتج عنه من تكاليف.
 

وبلغت الرسوم الجمركية الأميركية على الألواح الشمسية في البداية 30% في السنة الأولى قبل أن تنخفض بمقدار 5 نقاط مئوية كل عام على مدى أربع سنوات.
 

وكان مقررا أن تنتهي مدة الرسوم هذا الأسبوع. لكن الكثير من الشركات المصنعة الأميركية طلب تمديدها بحجة أنها لا تزال ضرورية لدعم الصناعة الوطنية التي استطاعت استعادة قوتها في مواجهة المنافسة الأجنبية.
 

وتعتزم إدارة بايدن أيضا تعزيز الإنتاج المحلي وفي الوقت نفسه تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
في المقابل قررت إدارة بايدن مضاعفة كمية الألواح الشمسية التي يمكن أن تدخل البلاد دون رسوم جمركية، وأعلنت أنها ستبدأ محادثات مع كندا والمكسيك للنظر في زيادة الواردات من هذين الشريكين.

 وعلى صعيد آخر ، حث الرئيس الأمريكي جو بايدن الأشخاص من خلفيات متنوعة على الالتقاء والتعاون للتغلب على التحديات العالمية.

 

وفي بيان بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، الذي تم الاحتفال به في 4 فبراير، قال بايدن: إن على الجميع العمل معًا "لبناء عالم أفضل يدعم حقوق الإنسان العالمية، ويرفع بكل إنسان، ويعزز السلام والأمن للجميع".

 

وقال: "من التهديد المستمر لوباء كوفيد-19 وأزمة المناخ الوجودية إلى تصاعد العنف في جميع أنحاء العالم، تتطلب هذه التحديات تعاونًا عالميًا من الناس من جميع الخلفيات والثقافات والأديان والمعتقدات".

 

وأضاف: "إنهم يطلبون منا أن نتحدث مع بعضنا البعض في حوار مفتوح لتعزيز التسامح والاندماج والتفاهم"، في حياتي كان الإيمان دائمًا منارة للأمل ودعوة إلى الهدف حتى في أحلك الأيام.

على الشمس بايدن فرض رسوم جمركي رسوم جمركية شمس جو بايدن فرض رسوم الألواح الشمسية الشمسية جمركية

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وائل لطفي

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