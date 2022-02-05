السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بنس يرفض ادعاء ترامب بأنه كان قادرا على تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية

مايك بنس
مايك بنس

أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بنس، أنه لم يكن لديه الحق في تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، معتبرا أن الرئيس دونالد ترامب "مخطئ" بزعمه أنه كان قادرا على فعل ذلك.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية، قال بنس في تصريحات: "الرئيس ترامب قال إنّه كان لي الحقّ في قَلب (نتيجة) الانتخابات، لكنّ الرئيس ترامب مخطئ".

 

وأضاف "لم يكن لديّ الحقّ في قلب نتيجة الانتخابات"، مشددا على أن "الرئاسة ملك للشعب الأمريكي وللشعب الأمريكي وحده". 

 

ورفض بنس خلال خطاب ألقاه في فلوريدا، مزاعم الرئيس الجمهوري السابق ترامب الذي يؤكد أن بنس بصفته نائبا للرئيس آنذاك كان بإمكانه منع التصديق في الكونجرس على فوز جو بايدن في 6 يناير 2021.

 

وكان آلاف من مناصري ترامب اقتحموا في ذلك اليوم مبنى الكابيتول، وعرقلوا عملية المصادقة على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية أمام ترامب، وأجبروا بنس، الذي كان يترأس جلسة الكونغرس، على الاختباء.

 

وبنس وترامب مرشحان محتملان للرئاسة في انتخابات عام 2024، ويُنظر إلى خلافاتهما العلنيّة على أنّها مناورة مبكرة في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري.

 

ويكرر ترامب مزاعمه بأن الانتخابات "سُرقت" منه وبأن عمليات تزوير شابتها، من دون أن يُقدّم أدلّة على ذلك. وقال في بيان نهاية الأسبوع الماضي إنّ بنس "كان بإمكانه أن يقلب نتيجة الانتخابات". 

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