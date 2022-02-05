السبت 05 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول أمريكى: العالم يراقب انخراط الصين مع روسيا بشأن أوكرانيا

الغزو الروسي لأوكرانيا
الغزو الروسي لأوكرانيا

 حذر مسئول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية من أن العالم يراقب عن كثب انخراط الصين مع روسيا في مواجهة مساعي الولايات المتحدة وشركائها في أوروبا لتجنب الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا.


وقال دانيال كريتنبرينك مساعد وزير الخارجية الأمريكي في مكتب شئون شرق آسيا والمحيط الهادئ في تصريحات له، إن اجتماعا عقد اليوم بين الرئيسين الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين، وفي المقابل قال هذا اللقاء كان فرصة بالنسبة لبكين لتشجيع روسيا على تبني الدبلوماسية وعدم التصعيد بشأن قضية أوكرانيا.

لقاء روسيا أوكرانيا وزارة على الولايات المتحدة الصين بوتين فلاديمير بوتين الخارجية الصينى مساعد اوروبا الرئيس امريكية روسي الأمريكي وزارة الخارجية تصريح العالم تصريحات وزير الخارجية الامريكي المحيط الهادئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

الأكثر قراءة

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى ومونتيرى فى كأس العالم للأندية

مذبحة في الزمالك.. رجل يقتل زوجته وأولاده وينتحر بالرصاص

الآن نتيجة أولى ثانوى 2022 الترم الأول.. ورابط بوابة التعليم الأساسى

صقيع وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

مهندس مغربى يتوقع الوصول إلى «طفل البئر» بعد 5 ساعات

الجمهوريون يوجهون توبيخا لنائبين لعدم ولائهما لترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الزيارة الأولى.. ماذا فعل وزير الجيش الإسرائيلى فى البحرين؟

فلسطين: إصابات بالرصاص المعدنى خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

«خارجية» إسرائيل تستدعى سفير أوكرانيا لجلسة توبيخ