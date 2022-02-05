مسئول أمريكى: العالم يراقب انخراط الصين مع روسيا بشأن أوكرانيا

حذر مسئول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية من أن العالم يراقب عن كثب انخراط الصين مع روسيا في مواجهة مساعي الولايات المتحدة وشركائها في أوروبا لتجنب الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا.



وقال دانيال كريتنبرينك مساعد وزير الخارجية الأمريكي في مكتب شئون شرق آسيا والمحيط الهادئ في تصريحات له، إن اجتماعا عقد اليوم بين الرئيسين الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين، وفي المقابل قال هذا اللقاء كان فرصة بالنسبة لبكين لتشجيع روسيا على تبني الدبلوماسية وعدم التصعيد بشأن قضية أوكرانيا.