السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون فى تقرير بشأن حادث مطار كابول: الهجوم لم يكن معقدا

مطار كابول
مطار كابول

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، عن تقريرها بشأن التحقيق في التفجير الانتحاري الذي وقع في مطار العاصمة الأفغانية كابول في أغسطس الماضي.
 

وأكد التقرير أن التفجير، الذي جاء تزامنا مع الأيام الأخيرة للقوات الأمريكية وإجلائها من أفغانستان، أسفر عن مصرع 171 أفغانيا بالإضافة إلى 13 جنديا أمريكيا.
 

من جانبه، أوضح الجنرال كينيث ماكينزي قائد قيادة القوات المركزية الأمريكية أن التقرير بين أن الحادث التفجيري تم باستخدام جهاز تفجيري واحد ولم يكن هجوما معقدا كما كان يعتقد من قبل.
 

وأضاف الجنرال ماكينزي، في تصريحات للصحفيين بمقر وزارة الدفاع الأمريكية تعليقا على التقرير، أنه لم يتم قتل أو إصابة أي من الضحايا في تفجير كابول باستخدام طلقات نارية، وإنما جاء ذلك نتيجة التفجير.

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