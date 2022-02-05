السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تطالب أمريكا بالمرونة إذا أرادت تحقيق انفراجة فى قضية كوريا الشمالية

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

قال جانغ جُن سفير الصين في الأمم المتحدة إن مفتاح حل قضية برامج الصواريخ الباليستية والنووية لكوريا الشمالية "في يد" الولايات المتحدة، وحث واشنطن على إظهار "المزيد من الصدق والمرونة" إذا كانت تريد تحقيق انفراجة.
 

وقال "يجب أن يطرحوا اقتراحات أكثر جاذبية وأكثر واقعية وأكثر مرونة، وسياسات وإجراءات مماثلة لتهدئة مخاوف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".
 

ومضى قائلا للصحفيين قبل اجتماع مغلق لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية "مفتاح حل هذه القضية في يد الولايات المتحدة بالفعل".
 

واجتمع مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة اليوم الجمعة بطلب من الولايات المتحدة لمناقشة قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى يوم الأحد الماضي.

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