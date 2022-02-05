السبت 05 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: على الصين أن تحث روسيا على الحل الدبلوماسي فى أوكرانيا

الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينغ

صرح مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية بأن واشنطن تعتقد أنه من الضروري أن يحث الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين على الحل الدبلوماسي في أوكرانيا.

وقال المسؤول للصحفيين، تعليقًا على لقاء الرئيسين الروسي والصيني في بكين، إن "هذا اللقاء يجب أن يمثل فرصة للصين لتحث روسيا على الدبلوماسية وخفض التصعيد في أوكرانيا، وهذا هو بالذات ما يتوقعه المجتمع الدولي من الدول المسؤولة".

وتعليقًا على البيان المشترك للرئيسين بوتين وشي، قال المسؤول الأمريكي، إنه "دليل على التوجه للتقارب بين البلدين، الذي يتمسكان به منذ فترة".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل في زيارة للصين، حيث حضر مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين وعقد أول لقاء شخصي مع الرئيس شي جين بينغ منذ 3 سنوات.

وصدر عن لقاء القمة الروسية الصينية إعلان مشترك، يؤيد بعض النقاط الأساسية الواردة في المقترحات الروسية حول الأمن الأوروبي التي قدمتها موسكو لواشنطن والناتو مؤخرا، وخاصة عدم توسع الناتو.

وفي ما يخص أوكرانيا، أكدت موسكو مرارا أنها ليست طرفًا في النزاع المستمر في دونباس، ونفت وجود أي خطط لها لشن "هجوم" على أوكرانيا.

و على صعيد آخر، أفاد مسؤول أمريكي كبير،  بأن الولايات المتحدة أعادت إعفاءات متعلقة بأنشطة البرنامج النووي المدني الإيراني، بعد أن ألغتها في أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول الأمريكي قوله إن هذا قرار "سيكون ضروريا لضمان امتثال إيران السريع" لالتزاماتها في حال التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا.

وتأتي هذه الخطوة الأمريكية تزامنا مع دخول المحادثات لإنقاذ الاتفاق النووي مرحلة حاسمة.

وكانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان الإيراني أكدت أن "الطرف الآخر في المفاوضات النووية وافق حتى الآن على إلغاء بعض العقوبات المفروضة على إيران".

وقال المتحدث باسم اللجنة، محمود عباس زاده مشكيني، "من حقنا أن يتم رفع جميع العقوبات لكن الطرف الآخر وافق حتى الآن على إلغاء بعضها".

روسيا أوكرانيا الصين روسي على دبلوماسي واشنطن روس الدبلوماسي الحل الدبلوماسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

الأكثر قراءة

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى ومونتيرى فى كأس العالم للأندية

مذبحة في الزمالك.. رجل يقتل زوجته وأولاده وينتحر بالرصاص

الآن نتيجة أولى ثانوى 2022 الترم الأول.. ورابط بوابة التعليم الأساسى

صقيع وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

مهندس مغربى يتوقع الوصول إلى «طفل البئر» بعد 5 ساعات

الجمهوريون يوجهون توبيخا لنائبين لعدم ولائهما لترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الزيارة الأولى.. ماذا فعل وزير الجيش الإسرائيلى فى البحرين؟

فلسطين: إصابات بالرصاص المعدنى خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

«خارجية» إسرائيل تستدعى سفير أوكرانيا لجلسة توبيخ