واشنطن: على الصين أن تحث روسيا على الحل الدبلوماسي فى أوكرانيا

صرح مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية بأن واشنطن تعتقد أنه من الضروري أن يحث الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين على الحل الدبلوماسي في أوكرانيا.

وقال المسؤول للصحفيين، تعليقًا على لقاء الرئيسين الروسي والصيني في بكين، إن "هذا اللقاء يجب أن يمثل فرصة للصين لتحث روسيا على الدبلوماسية وخفض التصعيد في أوكرانيا، وهذا هو بالذات ما يتوقعه المجتمع الدولي من الدول المسؤولة".

وتعليقًا على البيان المشترك للرئيسين بوتين وشي، قال المسؤول الأمريكي، إنه "دليل على التوجه للتقارب بين البلدين، الذي يتمسكان به منذ فترة".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل في زيارة للصين، حيث حضر مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين وعقد أول لقاء شخصي مع الرئيس شي جين بينغ منذ 3 سنوات.

وصدر عن لقاء القمة الروسية الصينية إعلان مشترك، يؤيد بعض النقاط الأساسية الواردة في المقترحات الروسية حول الأمن الأوروبي التي قدمتها موسكو لواشنطن والناتو مؤخرا، وخاصة عدم توسع الناتو.

وفي ما يخص أوكرانيا، أكدت موسكو مرارا أنها ليست طرفًا في النزاع المستمر في دونباس، ونفت وجود أي خطط لها لشن "هجوم" على أوكرانيا.

و على صعيد آخر، أفاد مسؤول أمريكي كبير، بأن الولايات المتحدة أعادت إعفاءات متعلقة بأنشطة البرنامج النووي المدني الإيراني، بعد أن ألغتها في أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول الأمريكي قوله إن هذا قرار "سيكون ضروريا لضمان امتثال إيران السريع" لالتزاماتها في حال التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا.

وتأتي هذه الخطوة الأمريكية تزامنا مع دخول المحادثات لإنقاذ الاتفاق النووي مرحلة حاسمة.

وكانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان الإيراني أكدت أن "الطرف الآخر في المفاوضات النووية وافق حتى الآن على إلغاء بعض العقوبات المفروضة على إيران".

وقال المتحدث باسم اللجنة، محمود عباس زاده مشكيني، "من حقنا أن يتم رفع جميع العقوبات لكن الطرف الآخر وافق حتى الآن على إلغاء بعضها".