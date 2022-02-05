السبت 05 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأزهر الشريف يغرد بثلاث لغات من أجل الطفل المغربى ريان

الطفل ريان
الطفل ريان

غرد الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»  بثلاث لغات "العربية، الفرنسية، الإنجليزية" عن الطفل المغربي ريان، داعيا المولى عز وجل  أن يحفظ الطفل المغربي ريان.

 

وكتب "الأزهر": "ندعو الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه أن يحفظ الطفل المغربي ريان، وأن يوفق قوات الإنقاذ لإنقاذه في أقرب وقت ممكن، وأن يقر أعين والديه وأهله والعالم أجمع بعودته سالمًا معافًى".


وأتمَّ الطفل ريان أكثر من 80 ساعة في نفق تحت الأرض بعدما انزلق في حفرة للمياه الجوفية بإقليم شفشاون في المغرب.

 

وقضى ريان هذه الساعات داخل حفرة لا يتعدى قطرها الستين سنتيمترًا في المدخل، ويضيق ليصل إلى العشرين سنتيمترًا نحو الأسفل في عمق يتجاوز 32 مترًا.

 

وتستكمل السلطات المغربية عملية إنقاذ الطفل ريان على الرغم من توقفها بسبب شق صخري هدد بانهيار العملية كاملة.

 

وتسابق السلطات المحلية في مركز سبت تمورت الزمن للوصول إلى الطفل ريان؛ حيث لم يعد يفصل فرق الإنقاذ سوى أمتار قليلة عن الطفل المفقود.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=494897115328141&id=100044235709016

 

الأزهر الشريف فيسبوك الطفل المغربي ريان الأزهر العربية الفرنسية الإنجليزية قوات الإنقاذ

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