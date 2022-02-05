السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عائلة بريطانى محتجز فى اليمن تتهم لندن بإهمال قضيته

محتجز
محتجز

اتهمت أسرة بريطاني محتجز من دون إدانة منذ نحو 5 سنوات في اليمن، حيث يُزعم أنه تعرض للتعذيب، الحكومة البريطانية بعدم القيام بما يكفي لتأمين إطلاق سراحه.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية ، اعتقل لوك سيمونز (29 عامًا) المتزوج من يمنية في أبريل 2017 على أيدي الحوثيين للاشتباه في ضلوعه بالتجسس، وهي تهمة تنفيها عائلته.

وقال جده روبرت كامينجز لوكالة "فرانس برس" إن "لوك يعيش في جحيم، لا يتلقى العلاج الطبي ونحن نتراجع بدل أن نتقدم".

وتابع: "على الحكومة أن تسأل نفسها ماذا يريد الحوثيون للإفراج عنه"، واستدرك "لكنهم لا يطرحون السؤال"، معربًا عن أسفه لما اعتبره تقاعس وزارة الخارجية في لندن والدبلوماسيين البريطانيين المسؤولين عن اليمن. 

وبحسب "منظمة العفو الدولية"، يوضع البريطاني حاليا في الحبس الانفرادي في سجن بالعاصمة صنعاء، وتدهورت صحته الجسدية والنفسية بشكل حاد، وطالبت بأن تلتقي وزيرة الخارجية ليز تراس عائلته.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "نعلم أن هذه فترة عصيبة للوك سيمونز وعائلته، تعمل فرقنا بشكل مكثف لتأمين إطلاق سراح لوك، ما زلنا على اتصال وثيق بعائلته التي دعمناها منذ عام 2017". 

و على صعيد آخر ، كلّف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزيري الخارجية ليز تروس والدفاع بن والاس بالعمل خلال زيارتهما المقبلة لروسيا على تحسين علاقات لندن مع موسكو.

وجاء في بيان صدر عن الحكومة البريطانية: "أوضح رئيس الوزراء في مجلس العموم أنه من الممكن إقامة علاقات أفضل مع روسيا، وأصدر تعليماته لوزيري الخارجية والدفاع للتحضير لزيارة موسكو في الأيام المقبلة للتفاوض مع نظيريهما في روسيا، كما صدرت تعليمات لتحسين العلاقات مع حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والسعي لوقف التصعيد".

ومن المفترض أن يجتمع الوزيران البريطانيان مع نظيريهما الروسيان بصيغة "2+2".

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