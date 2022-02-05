السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسة الحكومة التونسية تناقش إنجاز المشروعات المموّلة من الخارج

نجلاء بودن
نجلاء بودن

عقدت رئيسة مجلس الوزراء التونسية نجلاء بودن، بقصر الحكومة بالقصبة، جلستي عمل خاصتين بمتابعة إنجاز المشروعات المموّلة في إطار برامج التعاون الخارجي.
وذكر مجلس الوزراء التونسي - في بيان - أن الجلسة الأولى خصٌصت للنظر في المشروعات الممولة من قبل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، فيما خصٌصت الجلسة الثانية للمشروعات الممولة من قبل البنك الإفريقي للتنمية، والمشروعات التي تم دراستها في قطاعات الصحة والزراعة والصناعة والتربية والتدريب المهني.
وأضاف أنه تم خلال الجلستين عرض المشكلات والصعوبات التي تعترض تنفيذ عدد من المشاريع منها المشكلات العقارية والمشكلات المتعلقة بالصفقات أو التعقيدات الإدارية، حيث تمّ تقديم مقترحات لتجاوزها في أقرب وقت، كما تقرر المتابعة الدورية لتقدم هذه المشروعات.

و علي صعيد آخر ـ سجلت وزارة الصحة التونسية 4 آلاف و622 إصابة بفيروس كورونا، ووفاة 21 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة - في بيان - أنه تم إجراء 11 ألفًا و953 تحليلًا مخبريًا، لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 38.67%، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 9 آلاف و979 شخصًا، ليصل إجمالي المتعافين 821 ألفًا و244 شخصًا.
وأضافت أنّ إجمالي الوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 26 ألفًا و548 شخصًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 934 ألفًا و712 شخصًا منذ ظهور أول إصابة بكورونا خلال شهر مارس من 2020.
وأوضحت أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العامة والخاصة بلغ 1321 حالة، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام الرعاية المركزة بالقطاعين العام والخاص 239 حالة، و56 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة تطعيم 3 آلاف 567 شخصًا بلقاح فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي 6 ملايين و268 ألفًا و617 شخصًا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و618 ألفًا و772 شخصًا بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا.

الافريقي قدم تعاون الحكومة مجلس الوزراء خلال الدوري متابعة الوزراء مشروعات الصفقات تونس الحكومة التونسية

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وائل لطفي

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