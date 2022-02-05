الصحة التونسية: إصابة 4622 شخصًا بكورونا

سجلت وزارة الصحة التونسية 4 آلاف و622 إصابة بفيروس كورونا، ووفاة 21 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت وزارة الصحة - في بيان - أنه تم إجراء 11 ألفًا و953 تحليلًا مخبريًا، لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 38.67%، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 9 آلاف و979 شخصًا، ليصل إجمالي المتعافين 821 ألفًا و244 شخصًا.



وأضافت أنّ إجمالي الوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 26 ألفا و548 شخصا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 934 ألفا و712 شخصا منذ ظهور أول إصابة بكورونا خلال شهر مارس من 2020.



وأوضحت أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العامة والخاصة بلغ 1321 حالة، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام الرعاية المركزة بالقطاعين العام والخاص 239 حالة، و56 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.



وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة تطعيم 3 آلاف 567 شخصا بلقاح فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكرت أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي 6 ملايين و268 ألفا و617 شخصا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و618 ألفا و772 شخصا بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و المكسيك و الهند و المملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا و فرنسا و ألمانيا.