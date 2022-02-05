دعما للمنتخب.. «الصحة» توفر تطعيمات الحمى ومسحات كورونا بـ4 أماكن للمسافرين

وجه الدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان بتخصيص أربعة من مكاتب الصحة، وهي: مكتب صحة المحكمة بشارع الحجاز، ومكتب صحة مدينة نصر أول بطريق النصر، ومكتب صحة التجمع الأول أمام جهاز التجمع الأول، ومكتب صحة المعادي بميدان التعاون، وذلك لتطعيم المشجعين المصريين المسافرين للكاميرون دعما لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

بالإضافة إلى توفير مسحات فيروس كورونا من خلال فرق طبية يتم توفيرها بتلك المكاتب، وذلك من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة الثالثة عصرا يوم السبت الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٢، وذلك دعما لمنتخبنا الوطني الذي يخوض المبارة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.