السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تعيد إعفاءات على برنامج إيران النووى السلمى بعد أن ألغتها إبان حكم ترامب

النووي الإيراني
النووي الإيراني

أفاد مسؤول أمريكي كبير،  بأن الولايات المتحدة أعادت إعفاءات متعلقة بأنشطة البرنامج النووي المدني الإيراني، بعد أن ألغتها في أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.

 

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول الأمريكي قوله إن هذا قرار "سيكون ضروريا لضمان امتثال إيران السريع" لالتزاماتها في حال التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا.

 

وتأتي هذه الخطوة الأمريكية تزامنا مع دخول المحادثات لإنقاذ الاتفاق النووي مرحلة حاسمة.

 

وكانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان الإيراني أكدت أن "الطرف الآخر في المفاوضات النووية وافق حتى الآن على إلغاء بعض العقوبات المفروضة على إيران".

 

وقال المتحدث باسم اللجنة، محمود عباس زاده مشكيني، "من حقنا أن يتم رفع جميع العقوبات لكن الطرف الآخر وافق حتى الآن على إلغاء بعضها".

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