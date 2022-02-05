السبت 05 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحرس الثورى الإيرانى: اليوم بدأ الأعداء بالتراجع والانسحاب

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن بلاده "صمدت ووقفت بشموخ" أمام ضغوط الولايات المتحدة وحلفائها لمدة 43 عاما.

وأضاف سلامي في تصريح أن "الأعداء بدأوا بالتراجع و الانسحاب"، مشيرا إلى أن "العدو سعى لشل الإيرانيين ودفعهم لمواجهة الدولة".

وأردف: "مع مرور الزمن أدركوا أنهم لن يصلوا إلى نتيجة حتى لو استخدموا كل الأدوات الهجومية".

ووصف القائد العام للحرس الثوري، الأمة الإيرانية بأنها "من أهم مكونات قوة الجمهورية الإسلامية" وقال: "الأمة الإيرانية أمة لا يستطيع أحد أن يتجاوزها وأي قوة تواجهها سوف تتوقف".

وأردف: "أدرك الأعداء قوة الجمهورية الإسلامية في المنطقة وهم يتراجعون، إنهم استخدموا كل الوسائل، لكن القيادة الإيرانية حققت إنجازا مميزا و فريدا باستنزاف طاقة العدو خلال 43 عاما وفرض الهزيمة على الامبراطورية الأمريكية".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ،عن تسجيل 61 حالة وفاة ونحو 37 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد وصل إلى ستة ملايين و483 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد ارتفع إلى 132624 ألف وفاة.

وذكرت أن عدد المتعافين تجاوز ستة ملايين و121 ألف حالة، وفقًا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وكانت إيران واحدة من أكثر دول المنطقة تضررًا من كورونا، إلا أن الأوضاع استقرت منذ منتصف العام الماضي مع التوسع في حملة التلقيح ضد كورونا.

وفي ظل تفشي المتحور أوميكرون عاودت أعداد الإصابات الارتفاع من جديد، وكان وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي قد أعلن أن إيران قد دخلت الموجة السادسة من إصابات كورونا، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والتطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة للفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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وائل لطفي

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