التحريات الأولية فى مذبحة الزمالك.. الجريمة بسبب خلافات القاتل مع طليق شقيقته

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل جديدة في واقعة مذبحة الزمالك أن القاتل تخلص من زوجته وشقيقته وزوج شقيقته بالرصاص ثم أصاب حماته وأطلق طلقة على نفسه.



وأضافت التحريات أن خلافات أسرية مع شقيقته وزوجها سبب الواقعة، وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة بالعقار تمهيدا لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود اطلاق نار وسقوط ضحايا.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وعثر على جثث رجل وزوجته وشقيقته وزوج شقيقته وبهم طلقات نارية بينما حماته مصابة بطلق نارى بالكوع ، وبمناقشتها قررت أن المتوفي الأول قتل المجنى عليهم الثلاثة وأصابها ثم انتحر بالرصاص.

وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.