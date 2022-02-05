السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون ينظم اجتماعا مع علييف وباشينيان و ميشيل

ماكرون
ماكرون

نظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اجتماعا افتراضيا مع نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل.

 

وقال ماكرون خلال المحادثات التي جرت اليوم  عبر الفيديو: "تحققنا كثيرا خلال الاجتماعات والمناقشات السابقة. ومن بالغ الأهمية أن نواصل التباحث حول النقاط المحورية".

 

وفرنسا هي من رؤساء مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والخاصة بتسوية النزاع الأذربيجاني الأرميني حول إقليم قره باغ.

 

وسبق أن نظم ماكرون في ديسمبر 2021 اجتماعا بين علييف وباشينيان في بروكسل لمناقشة سبل تعزيز نظام وقف إطلاق النار في قره باغ الذي تم التوصل إليه بوساطة من روسيا في نوفمبر 2020 لإنهاء دورة جديدة من الحرب في الإقليم.

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