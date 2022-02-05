موسى فقى يستقبل رئيس السنغال قبل اجراء القمة الأفريقية

استقبل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، اليوم، رئيس السنغال ماكي سال الذي من المقرر أن يتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي العام الجاري.



وأوضح رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي - عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات المختصرة "تويتر" - أنه أطلع رئيس السنغال على الاستعدادات لإجراء القمة الأفريقية غدا، حيث يسلم رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي لنظيره السنغالي رئاسة الاتحاد الإفريقي.



يذكر أن فعاليات القمة الأفريقية (35) تنطلق غدا السبت بمشاركة رؤساء الدول و الحكومات الأفريقية تحت شعار "بناء المرونة في القارة الأفريقية: تسريع رأس المال البشري و التنمية الاجتماعية و الاقتصادية".

وعلي صعيد آخر ، قال الرئيس السنغالي ماكي سال، في وقت سابق "أعتمد على الدعم الأخوي الذي يرتكز على الصداقة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال رئاستنا للاتحاد الإفريقي، فعلينا أن ندافع سويًا عن أجندة القارة الإفريقية في ظل مقاربة ترتكز على التشاور والتضامن".

و أوضح الرئيس السنغالي، خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه بحث مع الرئيس السيسي الموضوعات الخاصة بجائحة فيروس كورونا وتصنيع اللقاحات، معربًا عن سعادته بأن مصر هي أول دولة إفريقية في الوقت الحالي تنتج لقاحًا خاصًا بمكافحة فيروس كورونا.

و أشار إلى أن المباحثات تناولت أيضًا موضوع سد النهضة، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الدول المتشاطئة لاستخدام أفضل يرتكز على التشارك بين الدول، بالإضافة إلى بحث موضوعات الأمن والاستقرار والدفاع عن مصالح القارة الإفريقية.

كما أعرب عن سعادته للاستضافة المرتقبة لمصر لمؤتمر تغير المناخ 2022 لبحث الموضوعات الحيوية المتعلقة بالتغيرات المناخية خلال الفترة الانتقالية الخاصة بالطاقة، مضيفًا أنها تعتبر أحد التحديات الكبيرة التى تواجه القارة الإفريقية، وسنكون بجانب مصر لإنجاح هذه القمة.