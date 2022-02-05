وزير الإعلام اليمنى: الجيش يحقق انتصارات كبيرة فى عملية عسكرية بمدينة حرض

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني، أن قوات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة (ألوية اليمن السعيد) بدعم وإسناد من التحالف العربي حققت انتصارات كبيرة وسيطرت على مواقع استراتيجية في عملية عسكرية أطلقت فجر اليوم تجاه مدينة حرض بمحافظة حجة.

وقال الأرياني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إن "العملية العسكرية التي انطلقت ضمن عمليات "‎حرية اليمن السعيد" حققت تقدمًا كبيرًا في عدة محاور، وسط انهيارات كبيرة وخسائر غير مسبوقة في صفوف مليشيا الحوثي التي باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة، وتعاني من نقص حاد في مقاتليها وعتادها".

وثمن مواقف التحالف العربي وإطلاق عمليات ‎حرية اليمن السعيد بكل المحاور والعمليات لتحقيق أهدافها المرحلية لطرد مليشيا الحوثي من كافة المحافظات، واصفًا إياها بـ"المواقف الأخوية النبيلة التي لن ينساها الشعب اليمني".

وعلى صعيد آخر، ذكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن ميليشيات "الحوثي" ارتكبت 1134 حالة اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب للمعتقلين فى اليمن، بينهم نساء وأطفال وجعلهم دروعًا بشرية لهم، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2021م وحتى 31 ديسمبر 2021م.

وأوضحت الشبكة في تقرير لها، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- بأنها سجلت 976 حالة اختفاء واعتقال تعسفي طالت المدنيين بينهم 35 طفلًا، و38 امرأة، و92 حالة إخفاء قسري بينهم نساء وأطفال و42 حالة تعذيب وسوء معاملة في محافظات صنعاء، وذمار، وإب، وتعز، والحديدة، والمحويت، وريمة، والجوف، البيضاء، والضالع، وأمانة العاصمة، وصعدة، وحجة، وعمران.

وأشار التقرير، إلى توثيق 11 حالة تعذيب و18 حالة اتخاذ دروع بشرية، و4 حالات تصفية داخل السجون، و6 حالات وفاة بسبب الإهمال في السجون، و3 حالات وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية، لافتًا إلى أن جرائم التعذيب تنوعت بين الجلد والتعليق والحرمان من النوم، واستخدام الملح على الجروح والصفع وإذابة البلاستيك على الجسم والتعذيب بالمنع من الشرب والإهمال الصحي الكامل والحرق بالسجائر والإذلال، مؤكدًا أن الميليشيات الحوثية ارتكبت جرائم صادمة بحق المحتجزين وصلت حد الاستغلال الجنسي والاغتصاب.