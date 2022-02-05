حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 5 فبراير 2022

قدم خبراء علم الفلك بموقع "your tango" حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية، ليوم السبت 5 فبراير 2022 والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل

تبدأ الأمور في التحسن في العمل، حيث تبدأ حياتك المهنية وحالتك الاجتماعية في التحول للأفضل، قد تبدأ المشاكل التي كنت تقوم بها في التحسن ببطء.

لماذا لا تحدد هدفًا جديدًا لنفسك، وتبدأ في تحديد مكانك الآن والتقدم الذي تحرزه كل أسبوع نحو هدفك.

برج الثور:

من الطبيعي أن تشكك في أشياء في حياتك، خاصة عندما تشعر أن إيمانك قد تعرض للتحدي، فهو وقت رائع لاستئناف ممارسة روحية أو لمنح نفسك وقتًا للتأمل وتعيين اليوم الصحيح مع دعوة قوتك الأعلى

برج الجوزاء:

تجد ما كنت تبحث عنه، حيث يعد هذا وقتًا رائعًا لتقديم طلب للحصول على قروض أو البدء في البحث عن منح وأشياء للأخرين.

ويمكن أن يصبح عملك أو نفسك أو أي شخص قادر على مساعدته مؤهلاً للحصول عليها، فلن تعرف ما الذي يوجد هناك حتى تنظر.

برج السرطان:

أنت قادر على الحصول على إجابة مباشرة، ما قد يبدو غير مناسب في علاقة ما يمكن أن يبدأ في إظهار علامات الوعد والأمل.

قد تجد أنه من الأسهل كثيرًا التواصل مع شريك أو موعد محتمل على تطبيق كان الاتصال فيه صعبًا، ربما ستلتقي في الحياة الواقعية في نهاية هذا الأسبوع.

برج الأسد:

تبدأ واجباتك اليومية في الحصول على مزيد من التركيز وأنت أكثر إنتاجية مما كنت عليه منذ فترة طويلة.

من الجيد إعطاء قائمة مهامك وجدول أعمالك الأسبوعي تلميعًا عندما تبدأ في إعادة ضبط أهدافك للأسبوع، تأكد من تدوين الأشياء لتجنب النسيان وتفويت شيء مهم للغاية بالنسبة لك.

برج العذراء:

حان وقت المتعة، فهذا وقت رائع للتفكير في لون جديد لمنزلك ، من الداخل أو الخارج، الأمر الذي يعود عليك بالراحة النفسية.

سيؤدي تغيير بيئتك وتحسين مساحتك إلى زيادة الوضوح والسعادة لجميع جوانب حياتك واليوم هو يوم البدء في هذا المشروع.

برج الميزان:

حان الوقت لترتيب الأمور، حيث تبدأ جميع الأمور المتعلقة بمنزلك والأسرة في التحسن، على الرغم من مرور العام الجديد والأعياد ، لا تزال هناك بعض النهايات الجيدة التي يجب أن تميل إليها.

استخدم هذا الوقت لبدء إعادة المزيد من النظام إلى حياتك المنزلية، من خلال تنظيم العناصر التي تستخدمها كل يوم ربما يكون هذا هو الوقت المناسب لجعل وضع الأشياء في نوع من النظام القابل للاستخدام أمرًا عمليًا.

برج العقرب:

قد تظهر رسالة أو عقد مهم، الأخطاء في العقود والأوراق والأشياء التي كنت بحاجة إلى إرسالها خلال الأسابيع القليلة الماضية قد تعود إليك للمراجعة.

خذ وقتًا لمراجعة الأشياء بعناية، وإذا كنت بحاجة إلى مجموعة إضافية من العيون لقراءة ما أنت مستعد للتوقيع عليه، فيمكن الاستعانة بشريك حياتك.

برج القوس:

بدأت المشكلات المالية التي واجهتها في التحسن، وهذا هو الوقت الذي يبدأ فيه الدخل في الارتفاع فمن المحتمل أن تتلقى ترقية.

قد تأتي أي مدفوعات مستحقة لك بشكل مفاج ، حتى لو كنت تعتقد أنها لن تفعل ذلك أبدًا، استمتع ولكن أيضًا أنفق بحكمة.

برج الجدي:

إنه وقت رائع لأخذ دورة دراسية عبر الإنترنت أو للتسجيل في فصل دراسي تحتاجه للعمل، سيصبح إدخال الأشياء التي تتضمن التعلم في جدولك أسهل كثيرًا بالنسبة لك.

برج الدلو:

يمكن أن يكشف شيء ما تسمعه وقد تعرف أخيرًا ما إذا كان لديك شخص في حياتك يمكنك الوثوق به أو سيطعنك في ظهرك.

قد يبدو هذا مؤلمًا، لكنه للأفضل سيساعدك الكشف عن هؤلاء الأصدقاء الذين خرجوا لإيقاعك والتخلص منهم و نقلك على الطريق الصحيح.

برج الحوت:

تكتشف أكثر ما يهم في الحياة ، تبدأ صداقاتك في الازدهار بدءًا من اليوم وتشعر أخيرًا أن لديك تلك المجموعة من الأشخاص الذين يدعمونك.

هذا وقت رائع للاحتفال ووضع الخطط مع الأشخاص الذين تحب التواجد معهم، خصص وقتًا لأصدقائك المقربين وأيضًا لمقابلة أشخاص جدد.