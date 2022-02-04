محمد جمعة: «شكرا لكل من تفضل بالعزاء فى هذه الظروف الجوية»

وجه الفنان محمد جمعة رسالة شكر لكل من حرص على تقديم واجب العزاء له في وفاة والدته مساء اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وكتب محمد جمعة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «شكرا لكل من تفضل بالعزاء في هذه الظروف الجوية الصعبة وشكرا لكل من تفضل بالعزاء تليفونيا أو على مواقع التواصل».

وأقيم مساء اليوم الجمعة عزاء والدة الفنان محمد جمعة بمسجد الحامدية الشاذلية وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء، حيث حضر كل من الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والنجم أحمد عز، والفنان طارق لطفي، والفنان صبري فواز، والفنان أحمد فتحي، والفنان فتوح أحمد والفنان أحمد الدمرداش، والفنان محمد لطفي، والفنان أحمد صيام، والفنانة دنيا عبد العزيز والفنان صبري فواز، والفنان حسام فارس، وغيرهم من نجوم وصناع الفن.