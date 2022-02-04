«العالمى للصوفية» ينظم الليلة المحمدية رقم 162 (صور)

نظم الاتحاد العالمي للطرق الصوفية، مساء اليوم الجمعة، فعاليات الليلة المحمدية الصوفية، رقم 162 بعنوان: (الإمام الرضا في ظل أبيه الإمام الكاظم عليهما السلام)، والتي تنظمها الطريقة العزمية والاتحاد العالمي للصوفية، بحضور عدد من علماء الأزهر الشريف ومريدي الطرق الصوفية، حيث تقام الندوة بصفة دورية كل شهر، ويتم فيها مناقشة الأدوار التي تقوم بها الصوفية لنشر الوسطية ومواجهة الفكر التشدد.

وشارك في الليلة المحمدية، الدكتور علاء أبوالعزائم رئيس الاتحاد العالمي للصوفية وشيخ الطريقة العزمية، والدكتور عمر البسطويسي سكرتير مكتب شيخ الأزهر الأسبق والمنسق العام للاتحاد والدكتور عبدالحليم العزمي آمين عام الاتحاد وعدد آخر من العلماء والشيوخ والمريدين الذين يشاركون بصفة مستمرة في الفعاليات الدينية التي تنظم.

واعتاد مريدو الطريقة العزمية على المشاركة في فعاليات الليلة المحمدية العلمية، التي تنظم كل شهر بمقر الطريقة العزمية، حيث يحضرها عدد كبير من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية، حيث تناقش الاحتفالية فضل آل بيت رسول الله على الأمة والبشرية جمعاء.

وبثت الفعاليات "أونلاين" عبر الصفحة الرسمية للطريقة العزمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وبمشاركة عدد من المريدين والمحبين المتواجدين فى نطاق محافظة القاهرة.

شارك في الفعاليات الدكتور علاء الدين أبوالعزائم، رئيس الاتحاد العالمي للصوفية، والدكتور عبدالحليم العزمي الأمين العام للاتحاد الصوفي العالمي، والدكتور عمر البسطويسي سكرتير مكتب شيخ الأزهر الأسبق، والداعية طلعت مسلم الواعظ الإسلامى والداعية سيد شبل الداعية الإسلامى والدكتور جمال أمين الباحث والمفكر الصوفي، والداعية حسين صديق وعدد آخر من العلماء والشيوخ الذين يشاركون في الفعاليات بصفة مستمرة، حيث يلقى بعضهم كلمات خلال هذه المناسبة الصوفية العلمية التي تهتم بالتراث والفكر الصوفي.

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