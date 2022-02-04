الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لجان المرور تتفقد إجراءات مواجهة كورونا بمستشفى السنطة المركزى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة، والدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، استمرار عمل لجان المتابعة اليومية لمستشفيات العزل، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

قامت اللجنة المشكلة من الطب العلاجى بالمديرية، يقودها الدكتور إيهاب عيسى وأعضاء إدارة الجودة ومكافحة العدوى بالمرور على مستشفى السنطة المركزي للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمستشفى وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومدى جاهزية المستشفى لاستقبال الحالات، وضمان وصول العلاج لهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق سياسات الجودة وكذا الأقسام الداخلية والاطمئنان على صحة وسلامة المرضي.

لجان المرور تتفقد اجراءات مواجهة كورونا بمستشفى السنطة المركزى

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