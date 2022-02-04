ضبط 23 قضية تموينية وتنفيذ 407 أحكام قضائية فى أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، اليوم الجمعة، من ضبط عدد من القضايا خلال حملة أمنية على عدد من البؤر الإجرامية وكذلك مرورية وتموينية لإعادة الانضباط للشارع الأسواني.

فقد شنت إدارة مرور أسوان حملة مرورية تمكنت خلالها من ضبط 577 مخالفة مرورية في حملات على الطرق السريعة والداخلية.

وتم التصالح خلال الحملة 83 مخالفة، وتحرير 130 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 110 حالات عدم قبول التصالح، وسحب تراخيص 35 حالة مسببات الحوادث، وتحرير 97 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 120 مخالفة متنوعة وضبط توك توك مخالف.

أما مباحث تنفيذ الأحكام قامت بتنفيذ العديد من الأحكام القضائية حيث أسفرت عن تنفيذ 407 أحكام قضائية، منها 128 بالحبس الجزئي، و25 بالحبس المستأنف، و156 غرامة، و98 حكم مخالفات متنوعة.

وشنّت مباحث التموين في أسوان حملة على الأسواق في مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والسلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي والمخالفة للاشتراطات الصحية.

أسفرت الحملة عن ضبط 23 قضية تموينية، منها 8 قضايا عدم حمل شهادات صحية، و4 قضايا بيع أزيد من السعر الرسمي، و10 قضايا عدم إعلان عن الأسعار، وقضية سلع مهربة جمركيا.

وأُخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.