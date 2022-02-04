معرض الكتاب يستضيف أول لاعب أراجوز مصري من ذوي القدرات الخاصة

استضاف البرنامج الفني المصاحب لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل عرضا للأراجوز أداه إسلام أحمد من ذوي القدرات الخاصة وأحد خريجي الدفعة الأولى لمدرسة الأراجوز التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل، التي تعد أول مدرسة متخصصة في مصر.

معرض الكتاب

تنفيذ استراتيجية اكتشاف وتبنى المبدعين من ذوي القدرات

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، استمرار تنفيذ استراتيجية اكتشاف وتبني المبدعين من ذوي القدرات الخاصة، مشيرة إلى أن مدرسة الأراجوز التي تم تدشينها في أغسطس 2021، نجحت في تخريج 17 لاعبا في أولى دفعاتها خلال نوفمبر من نفس العام، ضمن الاحتفال بيوم الملتقى الثالث للأراجوز.

معرض الكتاب

وتابعت أن فن الأراجوز أحد الألوان الإبداعية التي تنفرد بها الثقافة الشعبية، مؤكدة تواصل الجهود لحفظها وإعادة إحيائها باعتبارها من عناصر ومفردات التراث الوطني، وأكدت أن تدشين المدرسة جاء بهدف صون أحد مفردات الهوية المصرية.

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب