الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

معرض الكتاب يستضيف أول لاعب أراجوز مصري من ذوي القدرات الخاصة

معرض الكتاب
معرض الكتاب

استضاف البرنامج الفني المصاحب لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل عرضا للأراجوز أداه إسلام أحمد من ذوي القدرات الخاصة وأحد خريجي الدفعة الأولى لمدرسة الأراجوز التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل، التي تعد أول مدرسة متخصصة في مصر.

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معرض الكتاب

تنفيذ استراتيجية اكتشاف وتبنى المبدعين من ذوي القدرات 

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، استمرار تنفيذ استراتيجية اكتشاف وتبني المبدعين من ذوي القدرات الخاصة، مشيرة إلى أن مدرسة الأراجوز التي تم تدشينها في أغسطس 2021، نجحت في تخريج 17 لاعبا في أولى دفعاتها خلال نوفمبر من نفس العام، ضمن الاحتفال بيوم الملتقى الثالث للأراجوز.

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معرض الكتاب

وتابعت أن فن الأراجوز أحد الألوان الإبداعية التي تنفرد بها الثقافة الشعبية، مؤكدة تواصل الجهود لحفظها وإعادة إحيائها باعتبارها من عناصر ومفردات التراث الوطني، وأكدت أن تدشين المدرسة جاء بهدف صون أحد مفردات الهوية المصرية.

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معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
مصر تعاون الاهلى مؤتمر معرض الوطن عرف مجتمع طفل على الدين الهيئة المصرية العامة للكتاب المركز القومي لثقافة الطفل محمد عبد الحافظ ناصف معرض القاهرة الدولى الكتب والوثائق ذوى القدرات الخاصة رئيس دار الكتب والوثائق القومية وزيرة الثقافة

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