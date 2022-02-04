الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وكالة الطاقة الذرية تطلق خطة لمعالجة النقص الحاد فى قدرات رعاية مرضى السرطان

وكالة الطاقة الذرية
وكالة الطاقة الذرية

أطلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم خطة لمعالجة النقص الحاد في قدرات رعاية مرضى السرطان في العديد من الدول حول العالم، مع التركيز على إفريقيا، حيث يؤدي الافتقار لإمكانية الحصول على العلاج الإشعاعي إلى تعريض حياة المرضى للخطر.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية رافائيل ماريانو جروسي - في تصريحات اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع مرضى السرطان - أن عامل الوقت أساسي في معالجة أزمة السرطان العالمية المتزايدة، مشيرا إلى أنه من بين أعضاء الاتحاد الأفريقي البالغ عددهم 55 دولة لا يوجد لدى أكثر من 20 دولة جهاز واحد للعلاج الإشعاعي.

وذكر جروسي أن الملايين من الناس الذين يعيشون في البلدان الأقل نموا يموتون بسبب السرطان الذي يمكن علاجه والشفاء منه بنسبة كبيرة، مؤكدا أن الوكالة الذرية لديها واجب أخلاقي لبذل قصارى جهدها لتغيير هذا الوضع المأساوي.

وقال جروسي إنه من المتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي لوفيات السرطان في جميع أنحاء العالم بنسبة 60 % في العقدين المقبلين إلى 16 مليون شخص كل عام، مع معاناة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل - في إفريقيا وأماكن أخرى - من وطأة هذه المأساة الصحية العالمية.

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