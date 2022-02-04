الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مدير الصحة العالمية يأمل في أن توحد أولمبياد بكين 2022 العالم

تيدروس أدهانوم
تيدروس أدهانوم

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن أمله في أن تعمل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية (بكين 2022) على توحيد العالم من أجل إنهاء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من خلال تطعيم معظم الأشخاص.

وقال «جيبريسوس» في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) إنه يتمنى أن توحد أولمبياد بكين 2022 العالم وتشعل روح التضامن والعزيمة التي نحتاجها من أجل تطعيم 70 % من الأشخاص في كل دولة بحلول منتصف العام، وإنهاء المرحلة الحادة لوباء فيروس كورونا.

وذكرت قناة «سكاي نيوز» البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية متواجد في العاصمة الصينية (بكين) من أجل الأولمبياد.

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