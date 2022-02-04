الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جولة أوروبية لدبلوماسى أمريكى لمواصلة المباحثات بشأن الحشد الروسي على حدود أوكرانيا

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

يبدأ مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، جولة أوروبية إلى بلغاريا ورومانيا وبلجيكا، الإثنين المقبل، في زيارة تستمر حتى 11 فبراير الجاري؛ للتواصل مع شركاء واشنطن في أوروبا بشأن مجموعة من القضايا، والتشاور مع حلفاء الناتو وشركاء الاتحاد الأوروبي بشأن الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.


وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية- في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة- أن شوليت يترأس وفدًا مشتركًا من الوزارات الأمريكية استمرارًا للدبلوماسية المكثفة التي أطلقتها واشنطن مع حلفائها الأوروبيين وشركائها لدعم نهج موحد للحشد العسكري الروسي على طول حدود أوكرانيا والجهود المشتركة لتشجيع روسيا على اختيار مسار الدبلوماسية وخفض التصعيد.
ويلتقي المستشار الأمريكي، بحسب البيان، أعضاء الحكومة البلغارية الجديدة لمواصلة محادثات الحوار الاستراتيجي التي بدأت في يناير 2020 حول الأمن والطاقة وسيادة القانون.
وفي رومانيا، يجدد شوليت التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن وبوخارست في معالجة التهديدات والتحديات المشتركة، لا سيما فيما يتعلق بنشر القوات الأمريكية للمساعدة في الدفاع عن الحلفاء الأوروبيين في ضوء التعزيز العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.
ووفقا للبيان، يتوجه المستشار شوليت بعد ذلك إلى بلجيكا للقاء مسئولي الناتو والاتحاد الأوروبي لمناقشة المشاركات الدبلوماسية الأخيرة مع روسيا والجهود المشتركة لردع المزيد من العدوان الروسي ضد أوكرانيا، بما في ذلك استعداد الحلفاء والشركاء لفرض عواقب وخيمة وتكاليف اقتصادية باهظة على روسيا.
وخلال جولته، سيجدد شوليت التزام الولايات المتحدة الصارم تجاه حلف الناتو وحلفائها ومناقشة كيف يمكن لواشنطن مواصلة دعم دول الناتو، لا سيما على الجانب الشرقي.

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وائل لطفي

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