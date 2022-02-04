وزير خارجية بولندا يفتتح أعمال الحوار الأمنى الأوروبى.. الثلاثاء

يفتتح الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووزير خارجية بولندا زبيغنيو راو يوم الثلاثاء المقبل الحوار الأمني الأوروبي المتجدد الذي يعقد تحت مظلة المنظمة الأوروبية بمشاركة رفيعة المستوى.



وقال الوزير البولندي -في تصريحات اليوم الجمعة- إن تجديد الحوار الأمني الأوروبي لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي هو مبادرة للرئاسة البولندية للمنظمة للعام الحالي، حيث تعتبر بولندا هذه المبادرة منصة للحوار في سياق التوترات المتزايدة وخطر حدوث مزيد من التصعيد في أوروبا.



يشار إلى أن وزير خارجية بولندا سوف يعقد مؤتمرا صحفيا في اليوم نفسه؛ لاستعراض نتائج وتوصيات الحوار الأمني الأوروبي.

