ننشر التقرير الطبى للطفل «مهند» عقب مصرعه فى بورسعيد

كشف التقرير الطبي للطفل مهند ضحية السقوط اليوم من الطابق الرابع من شرفة مسكنه بمساكن القابوطي في نطاق حي الضواحي التابع لمحافظة بورسعيد، عن الإصابات التى لحقت بالطفل وتسببت في وفاته.

وذكر التقرير الطبي الصادر من مستشفى الزهور المركزي التابعة لهيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أن الطفل يدعى مهند السيد عاشور ويبلغ من العمر 6 أعوام ومصاب بتوقف في عضلة القلب مع اشتباه وجود نزيف بالمخ بادعاء سقوطه من مرتفع والحالة العامة سيئة وتوفى الطفل أثناء محاولة الطاقم الطبي إسعافه.

ووضعت الجثة بمشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.