الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا تنشر مزيدًا من الشرطة لمواجهة الاحتجاجات المناهضة لقيود كورونا

كورونا في كندا
كورونا في كندا

أعلنت الشرطة الكندية في العاصمة أوتاوا، اليوم الجمعة، نشر 150 ضابط شرطة إضافيًا في مناطق المدينة الأكثر تضررًا من الاحتجاج على القيود المتعلقة بفيروس كورونا والمستمرة منذ أيام.
وأوضحت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن الشرطة الكندية لم تفصح عن موعد الانتهاء من الاحتجاجات، مشيرة إلى أنها تتوقع ازدياد وتيرة الاحتجاجات خلال أيام.
وقالت الشبكة الأمريكية إن بعض المسئولين الكنديين طالبوا بإنهاء هذه الاحتجاجات التي وصف بعضهم من يقودوها بأنهم "متطرفون وجماعات أناركية".

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