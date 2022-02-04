الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بسرقة مبلغ مالى من شركة بالأزبكية

المتهمين
المتهمين

قررت النيابة العامة بالأزبكية حبس سائق ومحصل 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامهما بسرقة أموال من الشركة التى يعملان بها.

وكشفت التحقيقات التى تجريها النيابة العامة أن المتهمين سرقا مبلغًا ماليًا من دولاب بغرفة الحسابات بالشركة محل عمله نظراً لعملهما فى توريد مبالغ مالية للشركة وعدم حضور أمين الخزنة والاحتفاظ بالمبلغ بأحد الدواليب بغرفة الحسابات بالشركة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين خططا لسرقة الأموال، وقام المتهمان برسم الخطة وانتظرا حتى خرج الموظفون وتسللا لغرفة الحسابات واستوليا على المبلغ المالى من الدولاب.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من المدير المسئول بشركة لإدارة الصيدليات، كائنة بدائرة القسم، باكتشاف سرقة مبلغ مالى من دولاب بغرفة الحسابات بالشركة محل عمله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصل رجال المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعـة (سائقًا ومحـصـلًا بـذات الشركة- "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمًا بدائرة قسم شرطة الساحل) وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين والقبض عليهما، وبإرشادهما ضبطت الشرطة المبلغ المالى بمسكن أحدهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

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