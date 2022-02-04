الجيش اليمني يحرر معسكرًا استراتيجيًا ويطوق ميليشيا الحوثي في مدينة حرض

أطلقت قوات الجيش اليمني، وبإسناد من طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن " بقيادة المملكة العربية السعودية" اليوم الجمعة، عملية عسكرية نوعية تمكنت خلالها من تحرير مناطق واسعة ومواقع استراتيجية في مديرية حرض شمالي غرب محافظة حجّة.



وقال مصدر عسكري يمني- في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية- إن قوات الجيش تمكنت من تطويق الميليشيا الحوثية الإيرانية في مدينة حرض بعد دحرها من معسكر المحصام الاستراتيجي المطل على مدينة حرض من الجهة الشرقية، مؤكدًًا أن الميليشيا الحوثية المتواجدة في مدينة حرض أصبحت محاصرة بالكامل بعد قطع خطوط الإمداد عنها.



وأضاف المصدر أن العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح بنيران أبطال الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.