تباين فى الإصابات بفيروس «كورونا» بعدد من الدول العربية

سجل عدد من الدول العربية، اليوم الجمعة، تباينًا في الإصابات المسجلة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية.



ففي لبنان، أعلنت وزارة الصحة العامة- في تقريرها اليومي- تسجيل 8427 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 957155 ، كما تم تسجيل 18 حالة وفاة.



وفي فلسطين، سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، 10 وفيات و6570 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و6595 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 85.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.2%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.



وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة الجزائرية، 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و13 وفاة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس إلى 256806، والوفيات 6631.

وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة المغربية، 2266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1.143.974.



وأشارت وزارة الصحة المغربية، إلى أنه تم تسجيل 25 حالة وفاة بالفيروس اليوم، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بداية الوباء لـ 15540، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 1.095.688.



وأشارت وزارة الصحة المغربية إلى أن 56 ألفا و917 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة إلى 4 ملايين و702 ألف و47 شخصا، موضحة أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24 مليونا و674 ألفا و956 شخصا، وإجمالي الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 23 مليونا و101 ألف و572 شخصا.



وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و222 حالة تعاف، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في موريتانيا إلى 58 ألفا و407 إصابات منذ أول ظهور للفيروس في مارس 2020، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 56 ألفا و248 حالة، وإجمالي الوفيات إلى 962 شخصا.