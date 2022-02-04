الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

السفارة البريطانية بالقاهرة تستضيف احتفالية 50 عامًا على إنشاء شركة فيتابيوتكس

جريدة الدستور

 

استضافت السفارة البريطانية في القاهرة، احتفالاً بالذكرى الخمسين لشركة فيتابيوتكس، شركة الفيتامينات رقم 1 في المملكة المتحدة والرائدة في مجال الفيتامينات، وذلك بحضور العديد من القيادات الحكومية المصرية وممثلي منظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام والأطباء والمتخصصين في مجال الأدوية.

وقال السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، إن شركة فيتابيوتكس تمتلك بصمة تنموية واقتصادية قوية في مصر، وتستثمر أكثر من 100 مليون جنيه مصري لتحديث مواقع التصنيع الخاصة بها لاستيعاب التوسع المستقبلي، مضيفًا أن الشركة لديها خطط لإطلاق أكثر من 20 منتجًا في السوق المصرية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف السفير البريطاني أن الشركة مثال ممتاز على الروابط التجارية القوية بين المملكة المتحدة ومصر والذي يدفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين حياة الناس.

وكشف نائب رئيس شركة Vitabiotics، الدكتور روهيت شيلاتكر عن النجاح الباهر في مصر خلال السنوات الثماني الماضية لتصبح الشركة هي الأولى في مجال تصنيع الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية في مصر.

وأشار روهيت إلى أن النمو وصل إلى نسبة تتخطى 12٪ من حصة سوق المكملات الغذائية في مصر بمبيعات تبلغ المليار جنيه مصري وهذا يعد أمرًا استثنائيًا خلال مثل هذه الفترة القصيرة.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة ماجيك فارما الدكتور شريف راشد، بأن كون الشركة أكبر مورد للفيتامينات والمكملات الغذائية في مصر لا يتوقف عند الأرقام فقط منذ بداية نشاط الشركة في مصر عام 2015 بل اعتمدت  على التعريف العميق للخدمة والرعاية كونها مساهمًا كبيرًا في نظام الرعاية الصحية، مضيفًا أن الشركة انتهجت نهجًا كبيرًا في إطار المسئولية المجتمعية بالمشاركة في التمكين الاجتماعي والتعليم وليس الأدوية فقط وأيضًا قطعت شوطًا كبيرًا في دعم صحة المرأة والنمو الصحي للجنين بما يؤثر إيجابًا على صحة المرأة الحامل والنشء.

وأضاف راشد، أن الشركة ستواصل التركيز على رعاية المرأة ما قبل الولادة، وصحة الطفل، والتوعية الصحية والاجتماعية ودعم البرمجة الجنينية للحوامل في مصر مع الاهتمام بالجانب العقلي والنفسي أيضًا.

وخلال هذا الحدث، أطلقت فيتابيوتيكس مبادرة رحلة حامل (رحلة المرأة الحامل) بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

رحلة حامل هو برنامج متعدد الأبعاد يعالج صحة المرأة الحامل وأطفالها وسيمكن آلاف النساء الحوامل من الكشف المبكر عن أي مشاكل صحية للأم وطفلها عند الولادة سواء كانت مرتبطة بسوء التغذية أو بحالات صحية مختلفة شائعة أثناء الحمل.

وتخطط الشركة بالتمويل الذاتي لفحص ما يقرب من 10٪ من النساء الحوامل مع أكثر من ٣٠٠ ألف سيدة كل عام وأيضًا تقديم الدعم الفني والتعليم والفحص والتوعية لتمكين النساء في أكثر مراحل حياتها حرجًا ودعم ولادة أطفال أصحاء لمستقبل أفضل. .

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

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