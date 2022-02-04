فلسطين: بولندا تقدم 300 ألف جرعة من لقاحات موديرنا

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن استكمال كافة الإجراءات لوصول الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، والتي قدمتها جمهورية بولندا لدولة فلسطين، في إطار التعاون الثنائي الفلسطيني البولندي.



وأوضحت الخارجية الفلسطينية- في بيان، اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أنه وفقًا لاتفاقية التعاون المشترك، تتسلم بموجبها وزارة الصحة الفلسطينية 300 ألف جرعة من لقاحات "موديرنا" المضاد لفيروس "كورونا".



وأضافت أن وزارتي الخارجية الفلسطينية والبولندية تابعتا خطوات الدعم البولندي، عبر الوكالة البولندية للاحتياطات الاستراتيجية "RARS"، والتي وقعت اتفاقية ثلاثية في هذا المجال بين الوكالة البولندية، ووزارة الصحة الفلسطينية، وشركة "موديرنا".

وأوضحت الخارجية أن منظمة الصحة العالمية ستقوم باستلام تلك الشحنة من اللقاحات عبر مطار "بن جوريون"، لتسليمها لمخازن مهيئة لذلك في وزارة الصحة برام الله.

وأفاد سفير دولة فلسطين لدى بولندا، محمود خليفة، بأن الدفعة الثانية من هذا التبرع البولندي هي 500 ألف جرعة فايزر ستتم لاحقًا.

وثمنت الخارجية الفلسطينية، دور جمهورية بولندا، على مواقفها ودعمها المتواصل لفلسطين وشعبها، وجهود الأطراف كافة لمتابعة تفاصيل الإجراءات المتعلقة بهذا الدعم.