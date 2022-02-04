العالم يتغنى بإنجاز «الفراعنة»: «منتخب لا يستسلم» أطاح بـ«فريق لا يُقهر»

أشادت وسائل إعلام عالمية بأداء منتخب مصر أمام نظيره الكاميرونى، فى مباراة نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية، التى أقيمت مساء أمس، وانتهت بفوز «الفراعنة» ٣- ١ بركلات الترجيح.

وذكرت شبكة «بى بى سى»، البريطانية، أن منتخب مصر ثأر من خسارته اللقب فى نهائى ٢٠١٧ بالجابون، حين انتصر عليه الكاميرون بنتيجة ٢- ١، ليقتنص هذه المرة الفوز فى نصف نهائى نسخة ٢٠٢١، على يد حارس المرمى محمد أبوجبل، الذى قاد بلاده للإطاحة بصاحب الأرض والجمهور، والعبور للنهائى.

وأوضحت أن منتخب الكاميرون أضاع ٣ محاولات فى ركلات الترجيح، بفضل حارس المرمى المصرى «أبوجبل»، بينما نجح «الفراعنة» فى إحراز ٣ ركلات ناجحة.

ورأت شبكة «دويتشه فيله»، الألمانية، أن منتخب مصر حافظ على هدوئه طوال المباراة، حتى تمكن من الانتصار على الكاميرون فى نهاية الأمر، واصفة المواجهة بين المنتخبين بـ«الصعبة جدًا».

وأضافت أن حارس مرمى مصر، محمد أبوجبل، ساعد منتخب بلاده على إقصاء المضيف الكاميرون، والوصول إلى نهائى كأس الأمم الإفريقية، الذى سيواجه فيه «الفراعنة» منتخب السنغال، غدًا الأحد.

واعتبرت أن محمد صلاح، قائد منتخب مصر، حافظ على تركيز زملائه على أرض الملعب، واستمر فى المباراة بأكملها، وكان قريبًا من اقتناص الفوز قبل نهاية الوقت الأصلى، لكن المباراة امتدت للوقت الإضافى وركلات الترجيح.

وشددت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» على أن فوز الكاميرون كان متوقعًا بشدة قبل المباراة، خاصة أنه صاحب الأرض والجمهور، لكن منتخب مصر أطاح به وحقق الفوز.

وذكرت أن «منتخب مصر فاز بمباراته الثالثة على التوالى فى كأس الأمم الإفريقية بعد وقت إضافى وركلات الترجيح»، معتبرة أن الكاميرون كان يفتقد إلى الإبداع فى مبارياته السابقة، لتنتهى المباراة بفوز «الفراعنة»، الذى حافظ على هدوئه فى ركلات الترجيح.

ورأت صحيفة «لو باريزيان»، الفرنسية، أن منتخب مصر حقق مفاجأة بالتغلب على البلد المضيف الكاميرون، فى نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية، بعد الانتصار عليه بركلات الترجيح «٣- ١».

وشددت على أن «مصر لا يستسلم، فبعد انتصاره على كوت ديفوار والمغرب، بعد الوقت الإضافى فى المباراتين، قدم أداءً جيدًا وكرر الأمر من جديد أمام البلد المضيف وأطاح به خارج البطولة».

وأضافت: «منتخب الكاميرون الذى لا يُقهر، لم يتمكن من العثور على خطأ فى صفوف منتخب مصر القوى، والذى سيواجه السنغال فى نهائى مثير للغاية، غدًا الأحد».

واختتمت: «لا يوجد إنجاز عظيم دون حارس مرمى عظيم، فعلى الرغم من إصابته، كان حارس مرمى منتخب مصر، محمد أبوجبل، هو رجل مباراة نصف النهائى، بتصديه لركلتى ترجيح».

واتفقت معها صحيفة «لوموند»، الفرنسية، قائلة: «منتخب الكاميرون كان يستعد للاحتفال بالفوز بمباراته مع مصر، فى نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية، لكن (الفراعنة) أطاح بهذا المنتخب الذى لا يُقهر».

وذكرت أن «مباراة نصف النهائى كانت تنافسًا بين أنجح دولتين فى القارة الإفريقية، وتكرارًا لنهائى كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٧، حين نجح الكاميرون فى الحصول على اللقب، بعد هزيمته منتخب مصر بفضل فينسينت أبوبكر، الهداف الحالى للبطولة».

وأضافت: «فى الشوط الثانى بدا أن العاصفة الكاميرونية قد انتهت، وتمكن المصريون من تحقيق الفوز فى النهاية، بفضل حارس مرماهم محمد أبوجبل، الذى قاد بلاده لمواجهة السنغال فى النهائى».

وأشادت صحيفة «لوفيجارو»، الفرنسية، بأداء المنتخب المصرى، وحارس مرماه محمد أبوجبل، الذى وصفته بأنه بطل مباراة نصف النهائى بعد تصديه لركلتى ترجيح رغم إصابته.

نعود إلى الصحف البريطانية، وتحديدًا «الجارديان»، التى كتبت تحت عنوان «منتخب مصر صلاح يواجه سنغال مانى فى النهائى بعد فوزه بركلات الترجيح على الكاميرون»: «انتقم مصر من هزيمته أمام الكاميرون فى نهائى ٢٠١٧، وأطاح بمنتخب البلد المضيف بركلات الترجيح، ليذهب لمواجهة يوم الأحد مع السنغال».

أما صحيفة «آى نيوز»، البريطانية، فوضعت على إحدى صفحاتها صورة لمحمد الننى معانقًا محمد الشناوى، وعلقت: «الفراعنة فى النهائى.. مصر يهزم المُضيف بركلات الترجيح ويضرب موعدًا مع السنغال».