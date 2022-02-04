الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تسمح لمواطنيها بالسفر إلى 12 دول إفريقية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدولة الإمارات عن رفع تعليق سفر المواطنين الحاصلين على جرعات لقاح كورونا كاملة والجرعات الداعمة حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة إلى الدول التي تم منع السفر إليها، وهي (كينيا، تنزانيا، إثيوبيا، نيجيريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية جنوب إفريقيا، بوتسوانا، إيسواتيني، ليسوتو، موزمبيق، ناميبيا وزيمبابوي) اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 6 فبراير الجاري.

وحددت السلطات الإماراتية الفئات المسموح لها بالسفر لهذه الدول، وهم (المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعات لقاح كوفيد 19 الكاملة، إضافة إلى الجرعات الداعمة- المواطنون غير المطعمين من الفئات المستثناة طبيًا من أخذ اللقاح، إضافة إلى الحالات الإنسانية وحالات العلاج).

وأكدت الهيئتان ضرورة التزام جميع المواطنين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتطهير الأيدي بشكل مستمر.

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وائل لطفي

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