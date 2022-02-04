كيروش يكتفى بالتدريبات الخفيفة قبل نهائى «الأمم الإفريقية»

بدأ كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، تجهيز لاعبيه لمباراة نهائى بطولة أمم إفريقيا ٢٠٢١ أمام السنغال، المقررة إقامتها فى التاسعة مساء الأحد.

وكثف «كيروش» الجلسات والمحاضرات الفنية، خلال الساعات القليلة الماضية، فى ظل ضيق الوقت بين مباراة النهائى، ومواجهة نصف النهائى أمام الكاميرون، التى أقيمت مساء أمس الأول الخميس، وحسمها «الفراعنة» لصالحه بضربات الجزاء الترجيحية.

وتحدث المدرب البرتغالى مع لاعبيه حول أهمية تكليل الجهود التى بذلوها طوال البطولة، بتحقيق الفوز على السنغال ومعانقة الذهب فى الخطوة الأخيرة، ليكون هذا أفضل هدية للجماهير المصرية المحبة لمنتخب بلادها، التى طالما زحفت خلفه فى كل مكان، لافتًا إلى المساندة من داخل مدرجات ملاعب الكاميرون، منذ المباراة الأولى أمام نيجيريا حتى الوصول إلى المباراة النهائية.

وذكّر اللاعبين بحديثه معهم عقب مباراتى ليبيا، فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، بعدما حقق الفوز ذهابًا وإيابًا، وقال حينها إن منتخب مصر لم يعد يفكر فى صعوبة المنافس أو تواضعه، وإنما يفكر فى أمر واحد، هو كيفية تجاوز هذا المنافس، مشددًا على أن «الفراعنة» استعاد قوته وهيبته من جديد خلال البطولة الحالية، بعد الكبوة التى تعرض لها فى المباراة الأولى أمام نيجيريا.

ورفض المدير الفنى للمنتخب مقارنة مباراة الغد أمام السنغال، بمباراتى المرحلة النهائية فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢، المقرر إقامتهما ضد نفس المنافس فى مارس المقبل، خاصة أن نهائى إفريقيا هو مباراة من أجل الذهب والتتويج، وتختلف تمامًا عن تصفيات المونديال التى تحتاج لاستعدادات خاصة.

وحرص الجهاز الفنى على خضوع اللاعبين للاستشفاء اللازم، بعد المجهود البدنى الكبير الذى بذلوه خلال مباراة الكاميرون التى انتهت بالتعادل السلبى فى وقتيها الأصلى والإضافى، قبل أن يحسمها «الفراعنة» بضربات الجزاء الترجيحية، مفضلًا فى الوقت ذاته عدم خوض تدريبات بدنية قبل مباراة النهائى، والاكتفاء بالتدريبات الخفيفة بالكرة، فى ظل ضيق الوقت قبل مباراة الغد.

واطمأن «كيروش» على جاهزية عمرو السولية لمباراة السنغال، بعدما اشتكى من كدمة فى مباراة الكاميرون، وكذلك على جاهزية أحمد فتوح، الظهير الأيسر.

واستقر مدرب «الفراعنة» على مشاركة إمام عاشور فى مركز الظهير الأيمن، بدلًا من عمر كمال عبدالواحد الذى يغيب عن النهائى بسبب حصوله على إنذارين خلال الأدوار الإقصائية فى البطولة، بعدما حصل على الإنذار الأول فى مواجهة المغرب بربع النهائى، والثانى أمام الكاميرون.

ويشارك محمد الننى فى النهائى بشكل طبيعى، رغم حصوله على إنذارين فى البطولة حتى الآن، بعد أن حصل على الإنذار الأول فى مباراة غينيا بيساو فى الجولة الثانية من دور المجموعات، وتم رفع هذا الإنذار بعد نهاية الدور الأول وتأهل «الفراعنة» للأدوار الإقصائية، ولم يعد لديه سوى إنذار وحيد حصل عليه فى مباراة الكاميرون.

وعقد محمد صلاح ونجوم المنتخب جلسة، عقب الفوز على الكاميرون والتأهل للمباراة النهائية، وتعاهد الجميع على بذل أقصى جهد؛ لتحقيق الفوز على السنغال والتتويج بلقب البطولة الإفريقية، وتعويض إخفاق بطولة الجابون ٢٠١٧.

وتحدث «صلاح» مع زملائه عن أهمية مباراة السنغال، وضرورة الاستمرار على نفس المستوى الذى قدموه أمام المغرب وكوت ديفوار والكاميرون، لتحقيق الفوز ومعانقة اللقب الثامن.