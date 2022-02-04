الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أوميكرون» يتسبب فى فقدان الاقتصاد الكندى لـ200 ألف وظيفة

أوميكرون
أوميكرون

فقد الاقتصاد الكندي، 200 ألف وظيفة الشهر الماضي، وفقًا لوكالة الإحصاءات الكندية، حيث أدت عمليات الإغلاق بسبب الجائحة المتعلقة بمتحور "أوميكرون" إلى إغلاق العديد من الشركات.

وذكرت وكالة البيانات الفيدرالية، اليوم، أن التراجع دفع معدل البطالة للصعود نصف في المائة إلى 6.5%.


وتركزت معظم الخسائر في الوظائف في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك، وهما مقاطعتان شهدتا بعضًا من أصعب الموجات التي يقودها أوميكرون، وكلاهما تحرك للانغلاق كرد فعل، علاوة على أولئك الذين فقدوا وظائفهم بالكامل، ارتفع أيضًا عدد الأشخاص الذين أفادوا بأنهم عملوا أقل من نصف ساعات عملهم العادية، بزيادة 620 ألف شخص خلال الشهر.

كما كان الحال خلال الموجات السابقة، تحملت خدمات الإقامة والطعام العبء الأكبر من فقدان الوظائف، حيث فقد 113 ألف وظيفة خلال الشهر، كما تضررت تجارة التجزئة، وفقدت 26 ألف عامل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

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