طيران الإمارات توقع مذكرة مع «هيئة السياحة الإسبانية» لترويج إسبانيا سياحيًا

وقعت طيران الإمارات، مذكرة تفاهم مع "هيئة السياحة الإسبانية Turespaña" للمساعدة على تعزيز حركة التجارة والسياحة إلى إسبانيا.



وتم توقيع المذكرة- وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الجمعة- في المقر الرئيسى لمجموعة الإمارات بحضور الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وماريا رييس ماروتو إليرا وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية.



ووقع مذكرة التفاهم الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول دائرة الشئون الدولية في طيران الإمارات، وميغيل أنخيل سانز كاستيدو، مدير عام هيئة السياحة الإسبانية.



وقال الشيخ ماجد المعلا إن طيران الإمارات بدأت عملياتها في إسبانيا منذ أكثر من 12 عامًا، وأصبحت وجهة مهمة على شبكتنا العالمية، معربًا عن سعادته لاستكشاف مبادرات وأنشطة ترويجية مفيدة للطرفين من شأنها دفع السياحة إلى إسبانيا، وكذلك توفير مزيد من الفرص أمامنا لخدمة هذه السوق، وكذلك للشركاء على دعمهم المستمر ونتطلع إلى مواصلة تنمية شراكتنا طويلة الأمد.



من جانبه، ذكر مدير عام هيئة السياحة الإسبانية، أن إسبانيا وطيران الإمارات شريكتان استراتيجيتان في إنعاش السفر وستعمل باعتبارها من الوجهات السياحية الرئيسية في العالم مع طيران الإمارات الناقلة الرائدة عالميا لتحسين الاتصال وتوليد الثقة، وهما عاملان أساسيان للتعافي.



وستقوم طيران الإمارات، وهيئة السياحة الإسبانية بموجب الاتفاقية، باستكشاف مبادرات وأنشطة مشتركة لدفع السياحة إلى إسبانيا، بما في ذلك الرحلات التعريفية وورش العمل والحملات التسويقية.



يذكر أن طيران الإمارات، أطلقت خدمتها إلى مدريد في 2010 وإلى برشلونة في 2012 ومن دبي إلى مكسيكو سيتي عبر برشلونة في 2019، وتشغل الناقلة حاليًا 10 رحلات أسبوعيًا إلى برشلونة بما فيها 5 رحلات أسبوعية من دبي إلى مكسيكو سيتي عبر برشلونة و9 رحلات أسبوعيًا إلى مدريد بطائرات A380.