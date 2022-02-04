نتيجة السرعة الزائدة.. إصابة عاملين وطالبة فى حادث تصادم فى المنيا

تسببت السرعة الزائدة في إصابة عاملين وطالبة في حادث انقلاب توك توك، أمام عزبة عاكف بمركز المنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بانقلاب توك توك، أمام عزبة عاكف بمركز المنيا، نتيجة السرعة الزائدة.

تسبب الحادث في إصابة كل من مصطفى عبدالحميد على، 63 سنة، عامل، وشقيقه «محمد- 35 سنة»، عامل، ونجلة الأول «شهد- 12 سنة» طالبة، مقيمين جميعًا بعزبة عاكف بمركز المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.