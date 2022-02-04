الفائزون بجوائز معرض الكتاب يتحدثون: «فخر كبير»

سلمت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أمس الأول، جوائز الدورة ٥٣ من معرض القاهرة الدولى للكتاب، التى تُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى حتى ٧ فبراير الجارى.حضر حفل تسليم الجوائز، التى يبلغ إجمالى قيمتها ٤٨٠ ألفًا و٥٠٠ جنيه، كل من: الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونائبه الدكتور أحمد بهى، وسعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الثقافة، وكذلك الإعلاميين والكُتاب والصحفيين. ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لرعايته معرض الكتاب، وإيمانه بأهمية الثقافة والفن فى تعميق الوعى المجتمعى بقضايا الوطن، وشددت على أن المعرض يجسد الحراك التنويرى، ويعكس الرغبة الجادة فى تلقى المعرفة، موجهة التهنئة للفائزين بجوائز هذه الدورة، التى عبرت عن توهج الثقافة المصرية، بما يؤصل لأهمية وقيمة القوى الناعمة فى تشكيل الوعى. «الدستور» حاورت عددًا من الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب، للتعرف على تفاصيل أعمالهم الفائزة، ورأيهم فى قيمة الجائزة، وكيف كان رد فعلهم على الفوز بها، وغيرها من التفاصيل التى ننقلها فى السطور التالية.

إيهاب الملاح: 10 سنوات لتجميع مادة «طه حسين»

اعتبر إيهاب الملاح أن فوزه بجائزة الدراسات الإنسانية عن كتابه «طه حسين» يؤكد صحة مقولة «لكل مجتهد نصيب»، و«أن الله لايضيع أجر من أحسن عملاً»، موضحًا أن الكتاب من أكثر مؤلفاته التى استغرقت منه وقتًا وأخذت منه مجهودًا، من أجل هدف راق، هو تجديد التذكير بالقامة الكبيرة طه حسين، عميد الأدب العربى.

وكشف «الملاح» عن استغراقه ١٠ أعوام من تجميع المادة والبحث فى مقالات وفصول عن طه حسين، كما استغرق عامين كاملين من الكتابة، حتى يظهر العمل بهذا الشكل اللائق بعميد الأدب العربى، وهو ما حدث بالفعل من خلال الإقبال الكبير من القراء على اقتناء الكتاب. وأشاد بجائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب، معتبرًا أنها مدعاة للفخر، وهى الميراث الحقيقى لأولاده من بعده، موجهًا الشكر لأعضاء لجنة التحكيم وللهيئة العامة للكتاب على التنظيم الجيد لهذه الدورة، فى ظل كل التحديات، وعلى رأسها جائحة «كورونا».

أحمد مجدى: «موت منظم» رواية عن مذابح الأرمن من منظور إنسانى

عبر الكاتب أحمد مجدى همام عن سعادته بفوزه بجائزة أفضل رواية، عن روايته «موت منظم»، الصادرة عن دار «هاشيت أنطوان». وقال «همام» إن جائزة أفضل رواية تعد من الجوائز الكبيرة، معتبرًا أنها إضافة لرصيده الأدبى، خاصة أن لجنة التحكيم تضم أساتذة كبارًا، وشهادتهم تمثل الكثير بالنسبة له. وتحدث عن قصة الرواية، مبينًا أن «موضوعها إنسانى فى الأساس، وتدور حول قضية الأرمن والإبادة التى تعرضوا لها، وهجرتهم إلى عدة بلدان ومنها مصر». وأشاد بالدورة الـ٥٣ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، معتبرًا أنه من الأحداث الثقافية الكبرى، ويعد قبلة المثقفين من كل أنحاء العالم.

حسن عبدالموجود: «البشر والسحالى» عودة لعوالم القرية بعد انقطاع لسنوات

أبدى الكاتب حسن عبدالموجود فرحة كبيرة بعد فوز مجموعته «البشر والسحالى» بجائزة أفضل مجموعة قصصية، مشيرًا إلى أن هذه الجائزة هى التتويج الثانى له فى مجال القصة القصيرة، بعد فوزه بجائزة يوسف إدريس عن مجموعته «حروب فاتنة».

وقال «عبدالموجود»: «يعنى جائزتين فى أقل من عامين.. أظن أنه نوع من التقدير لكتابتى، وأنا بشكر عليه الناس اللى حكّمت فى الجائزتين، وأعتبر ذلك نوعًا من التقدير وإثبات أننا على الطريق الصحيح والسليم».

وكشف عن أن «البشر والسحالى» مجموعة قصصية خاصة، لأنه تناول فيها عوالم القرية مرة أخرى، بعد طول انقطاع عن آخر عمل له تميز بهذه التيمة وهو «عين القط» فى ٢٠٠٤.

وأشار إلى أن التحدى الذى واجهه خلال الكتابة هو فكرة الكتابة عن القرية، التى لم يكن يريد أن ينعكس موضوعها على طبيعة اللغة، مثلما حدث فى عمله «عين القط»، التى تميزت باحتوائها على اللهجة العامية، خاصة الصعيدية منها، معتبرًا أنه وُفقَ فى صياغة لغة إنسانية فى «البشر والسحالى» يستطيع أن يفهمها أى إنسان فى أى مكان.

عبيد عباس: «موت سائق الدراجة» مكتوب فى ذهنى منذ الطفولة

رأى الشاعر عبيد عباس، الفائز بجائزة أفضل ديوان شعرى فصيح، عن ديوانه «موت سائق الدراجة»، أن جوائز معرض الكتاب تحمل صدى أوسع. وقال «عباس»: «حصلت على العديد من الجوائز العربية ذات القيمة المادية الكبيرة، لكن فى رأيى أن جائزة معرض الكتاب أهم من الجوائز العربية، ورغم قيمتها المادية الأقل لكن صداها أكبر وفرحتها أكبر أيضًا».

وتحدث عن ملامح ديوانه «موت سائق الدراجة»، قائلًا: «قديمًا وأنا طفل كنت أشاهد أحد الأفلام، وفى أحد المشاهد، كان هناك طفل يمشى بمحاذاة النهر، وعلى الضفة الأخرى كان هناك رجل يقود دراجة، ولا أعرف لِمَ ترسب فى ذهنى أن هذا الرجل الذى يراقب الولد كظله هو الموت».

وأضاف: «كتبت ديوانى فى ٥ سنوات، وهو عبارة عن حالة واحدة لمقاومة الموت، الذى هو فى رأيى مَن يركب الدراجة على الضفة الأخرى من النهر. لم أتحدث عن الموت بصفة عامة، لكنى تحدثت عن موته هو، موت سائق الدراجة، والذى من المفترض فى رأيى أنه الموت».

سعيد شحاتة: أرسلت نسخة من ديوانى إلى المسجد النبوى وقلت «الرسول هينصفنى»

أعرب الشاعر سعيد شحاتة عن فرحته بفوزه بجائزة شعر العامية، عبر ديوانه «شجر النبى»، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. وقال «شحاتة»: «بمجرد أن تسلمت نسخ الديوان أرسلت نسخة منه إلى المدينة المنورة، لمقام حضرة النبى، صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك فى ديسمبر الماضى، كما أن هناك مقطعًا فى الديوان يقول: (النبى هيجيب حقى)، لذا شعرت من فوز الديوان بأن هناك شيئًا متعلقًا بهذا الأمر». وأضاف: «جائزة معرض الكتاب مهمة جدًا، وذات قيمة كبيرة، وأى تشكيك فى إنصافها ليس حقيقيًا، فكل من فازوا يستحقون، ليس فى هذا العام فقط وإنما فى الأعوام الماضية أيضًا، وأنا حكمت فى سنة من السنوات فى شعر العامية لمسابقة معرض الكتاب، وأعرف كيف يتم الأمر وبكل نزاهة».وتابع: «أنا لم أكن أعرف من هم المحكمون إلا فى الوقت الذى تسلمت فيه الجائزة، وحين صعدت لتسلمها قلت لوزيرة الثقافة التى أعتبرها أختى الكبرى: (الجايزة جات فى وقتها)». وشدد على أن «كل مسابقة يخوضها الكاتب والشاعر هى اختبار لمدى جودة كتابته»، مختتمًا بقوله: «فرحت أكثر بوجود فائزين مثل عبيد عباس وأحمد مجدى همام، وأشكر بشكل شخصى وزيرة الثقافة السيدة الجميلة إيناس عبدالدايم».

محمد شديد: «أفضل ناشر» تتويج لرفعنا شعار «القارئ أولًا»

قال محمد صلاح شديد، مدير دار «الكنزى» للنشر والتوزيع، إنه فى غاية السعادة بفوزه بجائزة أفضل دار نشر، التى يقدمها معرض الكتاب، بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين.

وأضاف عن حيثيات فوزه بالجائزة: «حصول دار (الكنزى) على الجائزة تقدير كبير لتحملنا عددًا من التحديات التى واجهت صناعة النشر فى مصر والعالم، وإيماننا بالسياسة التى انتهجناها منذ اليوم الأول لنا فى تشييد الدار».

وواصل: «منذ اليوم الأول للدار وأنا أضع نصب عينى القارئ الفطن، وأحاول أن أبذل كل ما فى وسعى من جهد لتقديم الأفضل له وللمكتبة العربية، عن طريق تقديم إصدارات متنوعة فى شتى المجالات الإنسانية والفكرية التى ترتقى بالإنسان بروح الفن والنقد».

واستكمل: «كذلك اهتممنا بتقديم أعمال من ثقافات أخرى، كى نقرب المسافات ما بين الإنسان فى كل الأرض، فقد ترجمنا أعمالًا كثيرة فى أنواع مختلفة، محافظين فى الشكل العام على فكرة أن القارئ أولًا». وأتم «وعلى خطى المسار الأول صنعنا مسارنا الداخلى والأساسى، وهو تقديم الكتاب بشكل خارجى يليق بالقارئ والمؤسسات العربية. فحافظنا على جودة عالية من طباعتنا، وقدمنا كل جديد فى عالم صناعة الغلاف والإخراج الداخلى، عن طريق رؤية فنية مدروسة، لا مجرد إسهامات عشوائية».

واختتم: «فى النهاية هذا هو بيان جائزتنا الأولى فى عالم النشر، نتمنى أن نظل دومًا محل تقدير واستحسان من القارئ، الذى لولاه ما وصلنا إلى هنا».