المجتمعات العمرانية: طرح قطعة أرض بنشاط «نادي» بالعاصمة الإدارية الجديدة

1.5 مليون جنيه قيمة التأمين الابتدائي سنويا

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، عن طرح قطعة أرض بنشاط خدمي بالحي الـr3 بالعاصمة الادارية الجديدة، وتشير البيانات إلى أن قطعة الأرض تحمل رقم r3-os-s13 بالحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية على مساحة 59419 متر مربع، بنشاط نادي رياضي بنظام مقابل حق الانتفاع.

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه يتم دفع قيمة تأمين ابتدائي مقابل حق الانتفاع سنويا بقيمة 1.5 مليون جنيه.

الاشتراطات الفنية للمشروع

وأشارت، إلى أنه يجب على الشركات تقديم مخطط كامل المنطقة المراد تطويرها، بحيث يشمل المخطط 5% منشات سهلة الفك والتركيب من إجمالى المساحة المطور، كما يتضمن المخطط أرضي ودور أول.

وأضافت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن مقترح ارض بنظام حق الانتفاع بنشاط نادي رياضي أن تصل مدة الترخيص بحق الانتفاع 25 سنة لا تجدد إلا بموافقة الطرفين، ويتم زيادة قيمة مقابل الترخيص بالانتفاع السنوي بنسبة 10%، كما يتم سداد 10% من قيمة حق الانتفاع كتأمين ابتدائي ويستكمل بسداد نسبة 10% من قيمة مقابل حق الانتفاع عن كل 3 سنوات.

ونوهت، أنه يتم سداد مقابل الانتفاع السنوي فى بداية كل سنة، من 25 سنة سنوات التراخيص، ويتم دفع الاستحاق المالى خلال شهر، وفي حالة تجاوز المدة يتم إضافة الأعباء المالية، لافتة إلى أنه يجب على الشركة أن تتعهد بإخلاء الموقع حال احتياج جهاز المدينة لأي أسباب يراها الجهاز أو انتهاء مدة مقابل الانتفاع، أيهما أقرب، وكذا أي تعهدات يراها الجهاز ضمانا لمستحقاته.

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه بعد انقضاء المدة المحددة مقابل حق الانتفاع توؤل الأراضي بما عليها من منشات لهيئة المجتمعات العمرانية، بينما في حالة الإخلاء بأي من تلك الشروط يعتبر التصرف لاغي من تلقاء نفسه، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وفقًا للقواعد المعمول بها مع مراعاة أحكام القانون رقم 140 لسنة 1996 بشأن الإشغالات وآليات الواردة بقرار مجلس ادارة هيئة المجتمعات رقم 133 لسنة 2020، والمتضمن بنظام مقابل الانتفاع.