التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

تعمل مصر بشكل متوازٍ عبر خطوط متقاطعة منذ عام ٢٠١٤، على إحداث توازن استراتيجى سواء كان عربيًا أو إفريقيًا، وهذا ما يتضح لنا من الزيارات المتبادلة فى الفترة الأخيرة، انطلاقًا من الارتكاز على الحفاظ على المصالح الوطنية، وتحقيق التوازن والتنوع فى العلاقات مع مختلف دول العالم، وهذا ما يجعلها بمثابة تدشين مرحلة جديدة قائمة على فتح آفاق جديدة للتعاون؛

انطلاقًا من مبادئ السياسة المصرية القائمة على تعزيز السلام والاستقرار فى الإقليمين العربى والإفريقى حتى الدولى. ولو ركزنا منذ بداية هذا العام الذى لم يتجاوز الشهر ونصف الشهر، نرى أنه زار مصر ممثلو دول إفريقية مهمة على أكثر من مستوى، كدولة تشاد والسنغال والجزائر، وهذه الزيارات المكثفة والمتتالية تعيد مصر إلى إفريقيا بيسر ورشاقة، وتعطيها فرصة لعمل أطر واتفاقات ثنائية على المستويات المختلفة.

يمكن القول إن العلاقات المصرية الإفريقية مرت بأكثر من مرحلة، ولكن أوج هذه المراحل، مرحلة جمال عبدالناصر، التى ساندت فيها مصر حركات التحرر فى إفريقيا، حيث كانت تعى السياسة الخارجية حينذاك أهمية القارة الإفريقية كتجمع إقليمى وفاعل على الساحة الدولية، كما سعت مصر إلى إنشاء تكتلات إفريقية فى مختلف المجالات، ويمكن أن نطلق على هذه المرحلة مرحلة «الحبل السرى»، انطلاقًا من أن مصر كانت حاضنة دول إفريقيا بالفعل على أكثر من مستوى، ومن ثم استطاعت مصر تحقيق مكاسب اقتصادية فى هذا العمق الاستراتيجى، حيث تم إنشاء عدة شركات مصرية أشهرها شركات «النصر للتعدين» و«النصر للاستيراد» و«مصر للاستيراد والتصدير»، وكان من أهم مهامها الترويج للمنتجات المصرية، وها نحن الآن تعيد الدولة المصرية إنتاج نفس الوضعية، ولكن بما تتطلبه المتغيرات الإقليمية، وكما تقتضى قواعد اللعبة الدولية إلى لعب أدوار مستقبلية فى تشكيل التحولات السياسية مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والمصالح القائمة على تحقيق المنفعة لكلا الطرفين.

تمثل دولة مثل تشاد لمصر أهمية مزدوجة سياسية أكانت أم اقتصادية، فهى جزء مهم من حماية الأمن القومى المصرى، حيث إنها ذات حدود مشتركة مع السودان وليبيا، ومن ناحية أخرى تقوية أواصر العلاقات بين الدولتين قد تقطع الطريق لمحاولات بعض الدول الإقليمية غير العربية فى محاولة السيطرة على اليورانيوم، وفى خضم ذلك بالطبع هناك مكاسب اقتصادية، فدولة تشاد تمتلك الكثير من الموارد الطبيعية التى من الممكن أن تستفيد منها مصر، فمن الممكن أن يتم الاستثمار فى القطاع الزراعى التشادى- وهو قطاع ما زال يحتاج لكثير من الاستثمارات- من خلال تشجيع المستثمرين المصريين بمجموعة من المحفزات والحصول على بعض المزايا والتسهيلات، ولا سيما أنها دولة ذات اقتصاد واعد وبكر، ويساعد فى ذلك امتلاكها موارد مائية هائلة تتمثل فى بحيرة تشاد ونهرى شارى ولوجون، بالإضافة إلى ٧ بحيرات أخرى. هذه الوضعية تعطى مصر فرصة كبيرة لتحقيق الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى، وتحديدًا مع التغيرات المناخية التى يشهدها العالم والتى من تبعاتها المهمة جدًا التأثير السلبى على الزراعة والمنتجات الزراعية، وبالتالى هناك حاجة إلى منتجات زراعية وحيوانية قليلة التكلفة خصوصًا مع وجود عمالة كثيفة منخفضة الأجور، وهو ما يتوافر فضلًا عن قرب المسافة، مما يجعل هذه المنتجات ذات تكلفة منخفضة فى عمليات النقل.

وإذا انتقلنا إلى المستوى التجارى، الذى يمثل أهمية كبيرة فى الاقتصاد المصرى. يمكن القول إن هذه العلاقات التجارية توفر مصدرًا للنقد الأجنبى، وتسهم بشكل مباشر فى توفير التكنولوجيا الجديدة، ولديها القدرة على تحسين الإنتاجية والمساهمة فى إتاحة فرص العمل، كما تمثل التجارة الخارجية، أيضًا، إحدى أهم ركائز التنمية الاقتصادية، عبر التبادل التجارى سواء على المستوى البينى أو القارى، وهو ما جعل التعاون بين الاقتصادات أمرًا ضروريًا، يسعى إليه جميع الدول، من خلال ربط الاقتصاد الوطنى بالاقتصادات الأخرى ذات الأهمية، وهذا بالفعل ما انعكس بوجه عام على زيادة حركة التجارة مع تشاد، فقد ارتفع حجم التبادل التجارى بين الدولتين ليتجاوز ٢٣.٥ مليون دولار، مقارنة بـ٦.٧ مليون دولار عام ٢٠١٧، وذلك يعنى زيادة تتجاوز أكثر من ثلاثة أضعاف عن عام ٢٠١٧، ونأمل أن تكون أضعاف أضعاف ذلك بعد إقامة مجلس رجال أعمال مصرى تشادى، لا سيما فى ظل دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز النفاذ، الذى من شأنه بدء مرحلة جديدة للتعاون القارى من خلال فتح الأسواق الإفريقية أمام المصدرين والمستثمرين بشكل عام على مستوى القارة، والعمل على دخول بعض المبادرات، التى أعلنت عنها الدولة المصرية، حيز التنفيذ. فى المقال المقبل أذهب إلى السنغال والجزائر؛ لرصد تطور العلاقة الاقتصادية بينهما وبين مصر.