تقارير: تبادل تجارى بـ13 مليار دولار بين مصر والصين خلال 11 شهرًا من 2021

شراكة اقتصادية ممتدة بين مصر والصين على مدار عقود طويلة، عززتها زيارات المسئولين من كلا البلدين، وحركة تبادل تجارى تشهد نموًا متواصلًا وملائمًا لقوة اقتصادى البلدين.

وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والصين، خلال أول ١١ شهرًا من عام ٢٠٢١، نحو ١٢ مليارًا و٨٦٣ مليون دولار، وبلغت الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، خلال الفترة ذاتها، نحو ٦٣٨ مليون دولار، مقابل ٣٧٣ مليون دولار خلال نفس الفترة من ٢٠٢٠، بنسبة زيادة ٧١٪، وتضم أبرز السلع المصرية المصدرة إلى الصين الحاصلات الزراعية، ومنتجات الجلود والأحذية.

فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من الصين ١٢ مليارًا و٢٢٥ مليون دولار، خلال أول ١١ شهرًا من عام ٢٠٢١، مقارنة بنحو ١١ مليارًا و٩٦٥ مليون دولار، خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٠، وشكلت مواد البناء والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والسلع الهندسية والإلكترونية، والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، أهم السلع التى استقبلتها مصر من الصين خلال هذه الفترة.

وأصدرت الملحقية التجارية لسفارة الصين فى مصر، مؤخرًا، بيانات ذكرت فيها أن التعاون الاستثمارى الصينى المصرى فى عام ٢٠٢١ حقق نجاحًا كبيرًا، وأن هناك استمرارًا فى زيادة هذا التعاون عام ٢٠٢٢.

ونما الاستثمار الصينى فى مصر بسرعة، وبحسب إحصائيات وزارة التجارة الصينية، وصل حجم الاستثمار الصينى المباشر فى مصر بنهاية عام ٢٠٢٠ إلى ١.١٩١ مليار دولار، وفى الفترة من يناير إلى سبتمبر ٢٠٢١، بلغت الاستثمارات الصينية المباشرة فى مصر ٢٢٣ مليون دولار، بزيادة قدرها ١٥٠.٦٪ على أساس سنوى.

وهناك تعاون مكثف بين الصين ومصر فى مجال الطاقة حاليًا، وشارك أكثر من ٢٠ شركة صينية فى التعاون فى مجال النفط والغاز فى مصر، تغطى: الاستكشاف والاستغلال وخدمات هندسة البترول وتصنيع المعدات وتجارة البضائع والتكرير والهندسة الكيميائية.

وأعلنت شركة «تيدا» المصرية الصينية للتطوير الصناعى، أحد الاستثمارات الصينية البارزة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن الدخول فى مفاوضات متقدمة مع ٢٠ شركة تكنولوجية صينية لضخ رءوس أموال جديدة داخل المنطقة، خلال الفترة المقبلة، وتبلغ قيمة الاستثمارات التى جذبتها الشركة داخل المنطقة نحو ١.٢ مليار دولار، حتى الآن.