شاشات لعرض مباراة المنتخب فى نهائى أمم إفريقيا بـ«رياضية طنطا»

أعلنت جامعة طنطا، اليوم، عن تخصيص شاشات لعرض مباراة المنتخب المصري لكرة القدم أمام نظيره المنتخب السنغالي في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2022، الأحد القادم، بكلية التربية الرياضية.

ووجه الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية بالاستثمار الجيد لإمكانات الكلية، والتي يتوافر بها شاشات عرض أن تفتح أبوابها بمجمع الرياضات المائية "حمام السباحة" أمام جميع منسوبي وطلاب الجامعة لمشاهدة المباراة الحاسمة، وذلك تماشيا مع سياسة الجامعة كونها جزءا من مجتمعها، مع الالتزام التام بضوابط الدخول الحرم الجامعى وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

وقال: «أتمنى الفوز للمنتخب المصري لكرة القدم أمام المنتخب السنغالي، والفوز بلقب البطولة والعودة بالكأس».

الكشف وصرف العلاج المجاني للأسر المستحقة

وكانت نظمت جامعة طنطا قافلة طبية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية شرشابة بمركز زفتى بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف وصرف العلاج المجاني للأسر المستحقة بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.