والد ريان يروى كواليس سقوط نجله فى البئر

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن كيفية سقوط الطفل المغربي ريان في البئر، والتي كشف عنها والده.

وحسب التقرير، فإن البئر كانت مغطاة بأخشاب، وإنه انتظر انتهاء الأمطار للشروع في ترميم الفتحة، دون أن يخطر بباله أن تقع هذه الكارثة.

وقال والد الطفل ريان إنه جرت العادة سنويًا أن أقوم بتغطية البئر بالأخشاب والزنك، إلا أن موسم الشتاء يقوم بإتلاف ذلك، فأعاود الكرة مجددًا، وضربتها بالخشب ووجدتها مهترئة ومهتزة، فقلت سأعود لإصلاحها بعد نفاد الأمطار، وقمت بتحويط البئر مؤقتًا للاطمئنان من هذا الجانب.

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