الجمعة 04 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

والد ريان يروى كواليس سقوط نجله فى البئر

جريدة الدستور

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن كيفية سقوط الطفل المغربي ريان في البئر، والتي كشف عنها والده.

وحسب التقرير، فإن البئر كانت مغطاة بأخشاب، وإنه انتظر انتهاء الأمطار للشروع في ترميم الفتحة، دون أن يخطر بباله أن تقع هذه الكارثة.

وقال والد الطفل ريان إنه جرت العادة سنويًا أن أقوم بتغطية البئر بالأخشاب والزنك، إلا أن موسم الشتاء يقوم بإتلاف ذلك، فأعاود الكرة مجددًا، وضربتها بالخشب ووجدتها مهترئة ومهتزة، فقلت سأعود لإصلاحها بعد نفاد الأمطار، وقمت بتحويط البئر مؤقتًا للاطمئنان من هذا الجانب.

 

التفاصيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

الأكثر قراءة

«لجنة اليقظة والتتبع»: وصلنا إلى أعقد مرحلة فى الحفر لإنقاذ الطفل ريان

الآن نتيجة أولى ثانوى 2022 الترم الأول.. ورابط بوابة التعليم الأساسى

فرق الإنقاذ المغربية تجرى حسابات الحفر اليدوى للوصول إلى موقع الطفل ريان

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

لماذا ارتفعت أسعار البنزين 25 قرشًا.. وثبات سعر السولار؟

موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الزيارة الأولى.. ماذا فعل وزير الجيش الإسرائيلى فى البحرين؟

فلسطين: إصابات بالرصاص المعدنى خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

«خارجية» إسرائيل تستدعى سفير أوكرانيا لجلسة توبيخ