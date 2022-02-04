الجمعة 04 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سائق توك توك ينهى حياة زميله بـ«ضربة مفك» فى السلام

سائق توك توك ينهي
سائق توك توك ينهي حياة زميله

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة عن تفاصيل واقعة مقتل سائق توك توك على يد زميله طعنًا بـ«مفك» في دائرة قسم شرطة السلام أول، بسبب أولوية تحميل الركاب.

وأضافت التحريات، أن الواقعة بدأت عندما حاول أحدهما تحميل ركاب في غير الدور المخصص له مما تسبب في حدوث مشادة كلامية تطورت إلى الاشتباك بالأيدي فأسرع المتهم بجذب "مفك" من داخل التوكتوك وتسديد طعنة للمجنى عليه في منطقة الصدر.

وأشارت إلى أن زملاء المجني عليه نقلوه إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه، فتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة:

البداية عندما تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول، إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصابًا بطعن في الصدر ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «أيمن. م» 31 عامًا، سائق توك توك، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وإصابته بجرح طعني في الصدر.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة السلام أول، من ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وأضاف أنه كان يدافع عن نفسه وأنه لم يقصد قتل المجني عليه.

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وائل لطفي

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