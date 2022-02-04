الجمعة 04 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أيمن شكرى عن رواياته الجديدة: مبسوط بحضورى معرض الكتاب فى دورته الـ53

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

وقع الكاتب أيمن شكري، أول حفل توقيع له بجناح دار ميريت صالة ١ جناح 12A  بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ53، روايته (بورجاتوريو) و(نجع المطاربة) لعام 2022.

وأعرب شكري عن سعادته الكبيرة لمشاركته في الدورة الـ٥٣ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في التجمع الخامس.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "سعيد جدًا ومبسوط بوجود الناس وأتمنى الروايات تكون عن حسن ظنهم".

وانطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ53، الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، على أن يفتح أبوابه للجمهور الخميس ٢٧ يناير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا.
وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولي إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة، ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من ١٥ دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيًا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من ٣٠ متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم"، بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرا افتتاحيا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين، الذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.

IMG-20220204-WA0172
IMG-20220204-WA0172
IMG-20220204-WA0170
IMG-20220204-WA0170
IMG-20220204-WA0169
IMG-20220204-WA0169
IMG-20220204-WA0168
IMG-20220204-WA0168
معرض القاهره الدولي للكتاب شعار هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل معرض القاهرة الدولي للك تحل اليونان ضيف شرف الدورة شخصية معرض كتاب الأطفال يحيي حقي شخصية المعرض معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تخص معرض القاهرة الدولي للكتاب ف اليونان ضيف شرف الدورة شخصية المعرض لجديد شعار هوية مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

الأكثر قراءة

صقيع وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

«لجنة اليقظة والتتبع»: وصلنا إلى أعقد مرحلة فى الحفر لإنقاذ الطفل ريان

الآن نتيجة أولى ثانوى 2022 الترم الأول.. ورابط بوابة التعليم الأساسى

فرق الإنقاذ المغربية تجرى حسابات الحفر اليدوى للوصول إلى موقع الطفل ريان

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الزيارة الأولى.. ماذا فعل وزير الجيش الإسرائيلى فى البحرين؟

فلسطين: إصابات بالرصاص المعدنى خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

«خارجية» إسرائيل تستدعى سفير أوكرانيا لجلسة توبيخ