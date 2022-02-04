محافظ مطروح يناقش المنظومة الخاصة بالاشتراطات البنائية الجديدة

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمكتبه اليوم الجمعة، الدكتور زياد الصياد، رئيس المركز الاستشارى بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية والدكتورة دينا طه الأستاذة بقسم العمارة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة.

وخلال اللقاء ناقش محافظ مطروح أعمال المنظومة الخاصة بالاشتراطات البنائية الجديدة والتراخيص بالمحافظة لتذليل أى عقبات والإسراع من الانتهاء من كافة المعاملات الخاصة بالمنظومة والتيسير على المواطنين.

وقدم محافظ مطروح الشكر للدكتور زياد الصياد لجهود كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بالتعاون مع المحافظة لسرعة إنجاز هذا الملف.