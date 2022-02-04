الجمعة 04 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يناقش المنظومة الخاصة بالاشتراطات البنائية الجديدة

محافظ مطروح
محافظ مطروح

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمكتبه اليوم الجمعة، الدكتور زياد الصياد، رئيس المركز الاستشارى بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية والدكتورة دينا طه الأستاذة بقسم العمارة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة.

وخلال اللقاء ناقش محافظ مطروح أعمال المنظومة الخاصة بالاشتراطات البنائية الجديدة والتراخيص بالمحافظة لتذليل أى عقبات والإسراع من الانتهاء من كافة المعاملات الخاصة بالمنظومة والتيسير على المواطنين.

وقدم محافظ مطروح الشكر للدكتور زياد الصياد لجهود كلية الهندسة جامعة الإسكندرية  بالتعاون مع المحافظة لسرعة إنجاز هذا الملف.

محافظ مطروح الإسكندرية جامعة الإسكندرية نائب المحافظ الاشتراطات البنائية الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرق الحضارة

الأكثر قراءة

صقيع وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

«لجنة اليقظة والتتبع»: وصلنا إلى أعقد مرحلة فى الحفر لإنقاذ الطفل ريان

الآن نتيجة أولى ثانوى 2022 الترم الأول.. ورابط بوابة التعليم الأساسى

فرق الإنقاذ المغربية تجرى حسابات الحفر اليدوى للوصول إلى موقع الطفل ريان

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

موعد مباراة مصر القادمة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

فيصل شمس

كيف بدأت حضارة مصر قبل أن يبدأ التاريخ؟

حسين دعسة

ماذا بعد" تصفية /انتحار" زعيم عصابة داعش سوريا؟

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

مدحت بشاى

التحصين الثقافي في مواجهة المس المؤلم

صور

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

انعقاد أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادى النطرون الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الزيارة الأولى.. ماذا فعل وزير الجيش الإسرائيلى فى البحرين؟

فلسطين: إصابات بالرصاص المعدنى خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

«خارجية» إسرائيل تستدعى سفير أوكرانيا لجلسة توبيخ