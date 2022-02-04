الجمعة 04 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

كيروش: أنا جاهز لدفع ثمن قتالى لحماية منتخب مصر

كيروش
كيروش

عبر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، عن استيائه من الأحداث التي وقعت خلال مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، وتعرضه للطرد.

وغرّد «كيروش» عبر حسابه في «تويتر»: «أيها الفتية، هذا الطريق نحو أرض الأحلام. أنا جاهز لدفع ثمن هذا العقاب الشائن وغير العادل الذي سيغيبني عن النهائي».

وأضاف «أشعر بالفخر لأني أدفع هذا الثمن بسبب قتالي لحماية فريقنا أمام هذه التصرفات المغرورة رغم أن كل ما توقعته وأملته كان عدم الكفاءة ولا شيء أكثر».

واختتم: «سنعزز بمزيد من القوة التي بنيناها عن طريق جهودكم وتضحياتكم، وسنطور عقليتنا الاحترافية والجماعية».

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وائل لطفي

قيمة مصر

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